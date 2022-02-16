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İbre UBP-HP-YDP Hükümetine döndü

İbre UBP-HP-YDP Hükümetine döndü...Çalışmaya Manavoğlu, Turizme Turhan...

16 Şubat 2022 Çarşamba 14:24
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İbre UBP-HP-YDP Hükümetine döndü
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ÖZEL HABER

UBP-DP-YDP Hükümet formülünde DP’nin iki bakanlık istemesi krize neden oldu.  Bu bağlamada hükümet arayışlarında farklı alternatiflere yön almasına neden oldu.
Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan’a ulaşan UBP’ye yakın bir kaynak DP yerine HP’ye teklif götürüleceği söyledi.  
Yeni hükümette YDP ve HP’nin bakanalıkları dıştan atama olacak iken UBP’nin de bazı bakanları dıştan olma olasılığı çok yüksek.  Bu konuda içinde bulunduğumuz saatlerde önemli görüşmeler yapılıyor.
YDP’nin Turizm Bakanlığı önerisine sıcak baktığı hatta bu bakanlık için dıştan Otelciler Birliği As Başkanı, Casino İşletmeciler Birliği As Başkanı, Şans Oyunları Kurulu üyesi Ercan Turhan’ı getireceği konuşuluyor.
HP’nin de Çalışma Bakanlığına HP’nin bir önceki dönemde Lefkoşa Milletvekilliği yapan ancak son seçimlerde sandıkta kalan Gülşah Manavoğlu’nun bakanlık koltuğuna getirileceği konuşuluyor.
UBP’de de en az iki ismin dıştan atanacağı bize gelen bilgiler arasında.

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