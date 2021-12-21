İç çamaşırı çaldı, tutuklandı

12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde, müşteri olarak bulunan S.H.(K-46)’nin market içerisinde satışa sunulan 27,30 TL değerindeki iç çamaşırını, H.T.(E-50)’nin ise 119 TL değerindeki kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.