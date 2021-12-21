12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde, müşteri olarak bulunan S.H.(K-46)’nin market içerisinde satışa sunulan 27,30 TL değerindeki iç çamaşırını, H.T.(E-50)’nin ise 119 TL değerindeki kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
İç çamaşırı çaldı, tutuklandı
Erülkü Süpermarketten iç çamaşırı ve bazı kozmetik ürünlerini çalan zanlı tutuklandı...
21 Aralık 2021 Salı 15:04
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