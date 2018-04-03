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İçici olduklarını itiraf ettiler

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Batuhan Ünal ve Bedriye Aksa aleyhindeki soruşturma tamamlandı

03 Nisan 2018 Salı 09:11
İçici olduklarını itiraf ettiler

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Batuhan Ünal ve Bedriye Aksa aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, zanlı Bedriye Aksa, ‘Yasa dışı sanal bet’ soruşturmasından da teminata bağlandı.

Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak KKTC vatandaşı birer kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet ve 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Suçlarını kabul ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Bedriye Aksa’nın kalmakta olduğu evde 8 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini, uyuşturucu maddenin Devlet Laboratuarına gönderildiğini sonuçların henüz gelmediğini, zanlıların ise yapılan sorgulamada suçlarını kabul ettiklerini belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti

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