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İçici satıcıları bir bir ele verdi

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Polis, uyuşturucu partisinde bayılarak hastaneye kaldırılan Emire Kaplan’ın sorgusunda içiciden satıcılara ulaştı

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:27
İçici satıcıları bir bir ele verdi
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Satın aldığı uyuşturucu maddeyi içtikten sonra ölümün kıyısından dönene genç kız Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emire Kaplan’ın yapılan tetkikler sonucu uyuşturucu içerek, bayıldığı ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi polise bilgi verdi.

Kaplan, yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi telefon aracılığı ile Hakan Kumlutepe’den istediğini ve zanlı Mehmet Yıldız’ın aracılığı ile temin ettiği itirafında bulunması üzerine ekipler akşam saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Polis, yapılan operasyonda Mehmet Yıldız, Hakan Kumlutepe, Ahmet Karagulle, Bahri Karagulle ve Mahmut Çelik’i tutuklarken, iki zanlı da toplam 71 adet extacy hap ele geçirdi.

Zanlı Emire Kaplan’ın üzerinde yapılan aramada ise 1 gram bonzai bulundu.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Uyuşturucu partisinde fenalaştı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Emire Kaplan’ın 4 Ocak tarihinde, saat 21.30 sıralarında, rahatsızlanarak götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine arandığını ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis,  zanlı Kaplan’ın sorgulanması üzerine uyuşturucuyu telefonla aradığı zanlı Hakan Kumlutepe’den istediğini ve zanlı Mehmet Yıldız’ın aracılığı ile temin ettiği itirafında bulunduğunu belirtti.

Peş peşe itiraflar tutuklattı

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Kaplan’dan alınan ifade üzerine zanlı Mehmet Yıldız’ın tutuklandığını ve evinde yapılan aramada bir gram sentetik cannabionid ile bir adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi.

Kumlutepe’nin tutuklandığını belirten Ramiz, konu maddeleri zanlı Mahmut Çelik’ten 3 gram olarak alıp, bir kısmını içtiği bir kısmını da zanlı Mehmet Yıldız’a Emire Kaplan’a vermesi için verdiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Ercan’dan getirdiğini itiraf etti

Polis memuru Cemal Ramiz, bağlantısı görülen zanlı Ahmet Karagulle’nin tutuklandığını ve tasarrufunda 9 adet hap bulunduğuna vurgu yaparak, zanlının konu hapları Ercan Havalimanı’ndan Ocak ayında 130 adet olarak ithal ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Ramiz, Ahmet Karagulle’nin getirmiş olduğu haplardan 70 âdetini zanlı Bahri Karagulle’ye verdiğini söyledi.

Polis,  zanlı Bahri Karagulle’nin ise ikametgâhında yapılan aramada 62 hap bulunarak emare alındığını kaydetti.

Mahkemede ilginç itiraf

Polis memuru Cemal Ramiz,  soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler ile soruşturulacak birçok şahıs olduğuna dikkat çekerek zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Hakan Kumlutepe, “Ben zanlı Mahmut Çelik’ten uyuşturucu almadım. Başka bir Mahmut’la çalışıyorum” dedi.

Zanlı Mahmut Çelik, adalete güvendiğini ve suçsuzluğunun anlaşılacağına dair beyanda bulundu.

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