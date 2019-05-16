“İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle üreticiler daha duyarlı olmalı”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle içinde bulunduğumuz 2018-2019 hasat dönemi ile ilgili olarak üreticilerine bir takım uyarılarda bulunarak, üreticilerin daha duyarlı olmalarını istedi.

Genel Başkan Kelle basın bürosu aracığıyla yaptığı açıklamada üreticilerin olgun sayılan bir yılda kurak yıl yaşamamak için yol kenarlarında bulunan arazilerini hasat ederek, yol kenarlarındaki arazilerin çevrelerini sürmelerini tavsiye etti. Kurak bir iklime sahip olan ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta bu yıl yangınların artış göstereceğine dikkat çeken Genel Başkan, yangınları önlemenin sadece üreticilerin görevi olmadığını belirterek halkımıza da çağrıda bulunarak yol kenarlarına çöp, moloz, şişe ve en önemlisi izmarit atmamaları gerektiğini belirterek vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Açıklamasına bu yılki zahire fiyatları ile ilgili olarak devam eden Genel Başkan, üreticileri fiyatlarla ilgili zor durumda bırakıp giden hükümeti de eleştirdi.

Üreticilerin hasat döneminde ayakta kalabilmelerini sağlayan, nefes borularından olan akaryakıt desteklerinin, doğrudan gelir desteklerinin ve en önemlisi olgun sayılayan, içinde bulunduğumuz bu üretim yılında zahire fiyatlarının geç belirlenmeye çalışılması üreticiyi tüccara peşkeş çekmiştir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği arasında Mart ayı sonundan dörtlü koalisyon hükümetinin düşeceği güne kadar sürekli zahire fiyatı müzakeresi yapıldığını belirten Kelle, hükümetin düşeceğini bilen Bakanlık tarafından zahire fiyatları bilerek geç belirlenmeye çalışılmış ve üretici olgun yılda kurak yıl yaşamaya mahkûm edilmiştir. Üreticilerin ürünlerini hak ettiği fiyata satabilmeleri gerektiğini yineleyen Genel Başkan, üreticilerin Toprak Ürünleri Kurumu’nun zahire alım fiyatlarını net bir şekilde belirleneceği güne kadar ürünlerini satmamaları ve piyasada gezen pazar fiyatı düşük zahire bedellerine itibar etmemelerini isteyerek bu konuda az sabırlı ve duyarlı davranmalarını talep etti.

(BRT/MAIL)