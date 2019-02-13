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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: İmar planına doğru

Baybars: Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı hazırlıkları sürüyor

13 Şubat 2019 Çarşamba 11:27
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: İmar planına doğru

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı süreci hakkında paylaşımda  bulundu.   Bakan Ayşegül Baybars, yaptığı paylaşımda Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı sürecinin belirlenen takvime uygun olarak devam ettiğini paylaştı.

İşte Baybars'ın paylaşımı:

İMAR PLANINA DOĞRU

Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı sürecinde hazırlanan mevcut durum raporu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunuldu.

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Şehir Planlama Dairesi’nin Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve İskele Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği toplantılar 4-5-6-11 ve 12 Şubat tarihlerinde gerçekleşti.

Davetlilerden geniş ilgi gören toplantılarda, mevcut durum raporunda yer alan verilerin ve tespitlerin doğrulamasını yapmak ve bir sonraki aşamada düzenlenecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayına sağlıklı bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen mevcut durum raporu, 25 – 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayında temel referans belge olarak kullanılacaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce basına duyurulduğu üzere, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı hazırlıkları katılımcı bir anlayış çerçevesinde ve ekonomik ve sosyal unsurlar değerlendirilerek belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir.

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İçişleri Bakanı Ayşegül BaybarsImar PlanıHaberGündemKıbrıs
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