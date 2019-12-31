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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'tan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2019 Salı 13:07
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'tan yeni yıl mesajı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yeni yıl mesajı yayımladı.

Bakan Baybars’ın mesajı şöyle:

“2019 yılını hüzünleri ve sevinçleriyle uğurlamaya hazırlandığımız bu son saatlerde, 2020 yılının tüm insanlığa geleceğin güzel günleri için umut, barış, adalet ve huzur getirmesini, ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda değişimi, refahı ve ilerlemeyi sağlayacak adımlarla kendi ayakları üzerinde duran, planlı gelişen ve güçlenen bir yapıyı hep birlikte kuracağımız, gelecek  nesillerin istikbali için ihtiyacımız olan cesaret ve kararlılığın artmasını, mücadele enerjinizin hiç tükenmemesini temenni eder, insanlığın en büyük sermayesi olan kolektif aklın yaşama hakim olacağı, biz olmanın, paylaşmanın asla unutulmayacağı, sevinçlerin, bereketin ve başarıların bol olacağı bir yıl olmasını diler, tüm halkımıza sevdikleriyle mutlu seneler dilerim. “

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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