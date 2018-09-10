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İçişleri Bakanı Baybars bu akşam Ankara’ya gidiyor

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:03
İçişleri Bakanı Baybars bu akşam Ankara’ya gidiyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, resmi ziyaret amacıyla bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Baybars, temasları çerçevesinde yarın saat 10.00’da TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek, saat 12.00’de de TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Baybars saat 15.00’te ise Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Bakan Baybars’a Ankara’daki temasları sırasında müsteşarı Ömer Köseoğlu eşlik edecek.

Açıklamada, Baybars’ın ülkeye dönüş zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.

TAK/

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Anahtar Kelimeler:
BaybarsAnkaraHaberKKTC
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