Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

İçişleri Bakanı Baybars, E-Kimlik çerçevesinde Akdoğan Bucağı’nı ziyaret etti

05 Nisan 2019 Cuma 13:01
İçişleri Bakanı Baybars, E-Kimlik çerçevesinde Akdoğan Bucağı’nı ziyaret etti
banner44

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Akdoğan Bucağı’nda uygulamaya konan e- kimlik çerçevesinde bugün Akdoğan Bucağı’na giderek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars e-kimlik uygulaması başlatılan Akdoğan Bucağı’na giderek incelemede bulundu.
Basına açıklamada bulunan Ayşegül Baybars, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşın şehirlere giderek aldıkları hizmeti ayaklarına getirme düşüncesinden hareketle, Geçitkale ve Akdoğan Bucakları’nda 3 nisandan itibaren kimlik kartı başvurusu yapılabileceğini söyledi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’e de konuyla ilişkin desteğinden ötürü teşekkür belirten Baybars, üç gün içinde ciddi sayıda başvuru olduğunu, bunun da getirilen hizmetin vatandaşın ihtiyacı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Geçitkale, Çamlıbel, Mehmetçik bucaklarında da e kimlik başvurusu yapılabildiğine işaret eden Baybars, bir sonraki adımın da Yenierenköy olması için gerekli çalışmanın başlatıldığına vurgu yaptı.

banner41
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, üç gün içerisinde Akdoğan Bucağı’na 20 müracaat yapıldığını ve duyurularla birlikte bu sayının artacağına inanç belirtti. Vatandaşın başvurusundan bir hafta sonra kimlik kartını alabileceğini dile getiren Baybars, e devlet uygulaması konusunda da sorulan soruları yanıtladı.

E devlet uygulamasının çok uzun yıllardır konuşulduğunu, başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren e devlet yürütme kurulunun çalışmalarını artırdığına vurgu yapan Baybars, e devletin en temelinde bekleyen projeler olduğunu, e nüfus konusunun da e devlet uygulamasında büyük önem teşkil ettiğini ifade etti. E devletin en temel sorunlarından bir tanesinin bakanlıklar arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği olarak ifade eden Baybars, bakanlıklar arasındaki iletişim ve koordinasyonun e devlete ilk aşamada geçişini sağlayacağını aktardı.

Nüfus konusunda da açıklamada bulunan Baybars, nüfusla ilgili bütün kayıt ve verilerin İçişleri Bakanlığı’nda bulunduğuna işaret ederek, nüfusün bilinmediği yönündeki söylemlere katılmadığını ve dolayısıyla nüfusla ilgili tartışmaları anlamlı bulmadığının altını çizdi.

(BRT MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
E-kimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim