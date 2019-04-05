İçişleri Bakanı Baybars, E-Kimlik çerçevesinde Akdoğan Bucağı’nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Akdoğan Bucağı’nda uygulamaya konan e- kimlik çerçevesinde bugün Akdoğan Bucağı’na giderek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars e-kimlik uygulaması başlatılan Akdoğan Bucağı’na giderek incelemede bulundu.

Basına açıklamada bulunan Ayşegül Baybars, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşın şehirlere giderek aldıkları hizmeti ayaklarına getirme düşüncesinden hareketle, Geçitkale ve Akdoğan Bucakları’nda 3 nisandan itibaren kimlik kartı başvurusu yapılabileceğini söyledi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’e de konuyla ilişkin desteğinden ötürü teşekkür belirten Baybars, üç gün içinde ciddi sayıda başvuru olduğunu, bunun da getirilen hizmetin vatandaşın ihtiyacı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Geçitkale, Çamlıbel, Mehmetçik bucaklarında da e kimlik başvurusu yapılabildiğine işaret eden Baybars, bir sonraki adımın da Yenierenköy olması için gerekli çalışmanın başlatıldığına vurgu yaptı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, üç gün içerisinde Akdoğan Bucağı’na 20 müracaat yapıldığını ve duyurularla birlikte bu sayının artacağına inanç belirtti. Vatandaşın başvurusundan bir hafta sonra kimlik kartını alabileceğini dile getiren Baybars, e devlet uygulaması konusunda da sorulan soruları yanıtladı.

E devlet uygulamasının çok uzun yıllardır konuşulduğunu, başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren e devlet yürütme kurulunun çalışmalarını artırdığına vurgu yapan Baybars, e devletin en temelinde bekleyen projeler olduğunu, e nüfus konusunun da e devlet uygulamasında büyük önem teşkil ettiğini ifade etti. E devletin en temel sorunlarından bir tanesinin bakanlıklar arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği olarak ifade eden Baybars, bakanlıklar arasındaki iletişim ve koordinasyonun e devlete ilk aşamada geçişini sağlayacağını aktardı.

Nüfus konusunda da açıklamada bulunan Baybars, nüfusla ilgili bütün kayıt ve verilerin İçişleri Bakanlığı’nda bulunduğuna işaret ederek, nüfusün bilinmediği yönündeki söylemlere katılmadığını ve dolayısıyla nüfusla ilgili tartışmaları anlamlı bulmadığının altını çizdi.

(BRT MAIL)