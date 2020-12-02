İçişleri Bakanı Baybars, Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, toplumsal farkındalığın artması ve temel insan hakları kapsamında, engelli vatandaşların, insan onuruna yakışır şekilde bu haklardan yararlanabilmesi için mücadelelerini ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Baybars, Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok açıdan en çok etkilenen kesimin engelli kişiler olduğuna işaret etti.

Dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli insanlardan oluştuğunu ifade eden Baybars, engelli hakları konusunda yapısal sorunlara karşı mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.

Ülkede engelli hakları için çok önemli ve kararlı bir mücadele veren başta Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ve tüm paydaşlarıyla zihinlerdeki olumsuz kalıpları kırmak, toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmaya, dayanışmaya devam edeceklerini ifade eden Baybars, şöyle devam etti: