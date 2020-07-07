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İçişleri Bakanı Baybars, kırsal kesim arsaları alt yapı çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Serdarlı, Görneç ve Mutluyaka kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarını inceledi.

07 Temmuz 2020 Salı 17:19
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İçişleri Bakanı Baybars, kırsal kesim arsaları alt yapı çalışmalarını inceledi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler, altyapı çalışmaları ve gelinen aşama hakkında Bakan Baybars’a bilgi verdi.

Baybars’a, Serdarlı, Görneç yol altyapı çalışmalarının incelenmesi sırasında Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Baybars,  tamamlanan Görneç yol stabilize ve Serdarlı asfaltlama çalışmalarını inceledikten sonra Mutluyaka’ya geçerek, burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Daha sonra Mutluyaka kırsal kesim arsaları elektirk alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgeye giden Baybars, burada Mutluyaka Muhtarı Buran Dirensoy ve muhtar azaları ile yapılan çalışmaları birlikte incelendi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Serdarlı, Görneç ve Gönendere’de bulunan kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, hak sahiplerinin sıkıntılarına çare üretmiş olacaklarını kaydetti.

Baybars, ülkenin birçok yerinde kırsal kesim arsalarında altyapı anlamında eksikliklerin olduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi için de planlı şekilde çalışıldığını ifade ederek, “Burada vatandaşımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizi bilmelerini isterim” dedi.

Kırsal kesim arsaları altyapı çalışmaları kapsamında Serdarlı’da dağıtılan kırsal kesim arsalarında bulunan 65 haneye güvenli ulaşımın sağlanması için başlatılan asfaltlama projesinin tamamlandığını ifade eden Baybars, Görneç ve Gönendere’de ise toplam 40 arsaya ulaşımı sağlayacak olan kırsal kesim altyapı çalışmalarında da yol stabilizasyonlarının bitirilerek altyapı çalışmalarının ilerletildiğinin belirtti. 

Baybars, Mutluyaka’da kırsal kesim arsalarına elektrik hatları çekilerek, 22 arsanın elektrik altyapısının da  tamamlandığını ve kısa sürede buradaki hak sahiplerinin de elektirk akımına kavuşacaklarını söyledi.

Baybars, tedbir alarak kurallara uyarak vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi için imkanlar dahilinde her alanda çalışmaların devam ettirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Covid-19 salgınından dolayı oluşan yeni koşullarda herkesin tedbirlere ve kurallara uyarak hayatın devam ettirilmesinin gerektiğini ifade eden Baybars, “21. Yüzyılda halen yıllardır kırsal kesim altyapısı olmayan arsalarda yaşamaya mahkum insanlarımız ve bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız vardır. Bu sıkıntıların aşılması için koyduğumuz hedefler ve imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. Bahane üretmek yerine, toplum olarak bugünden yarınları daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız”dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, ziyaretleri sonrasında Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, Mutluyaka Muhtarı Buran Dirensoy ve azalarına kendilerine eşlik ederek her zaman uyum içerisinde çalıştıkları için teşekkür etti.

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