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İçişleri Bakanı Baybars'tan Kadın Cinayetlerine Tepki

Baybars:Her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz

09 Mart 2020 Pazartesi 13:24
803 Okunma
İçişleri Bakanı Baybars'tan Kadın Cinayetlerine Tepki

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde cinayete kurban giden Elif Lort için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Baybars paylaşımında;

‘8 Mart gecesi yaşanan vahşet sadece bir kadına karşı değil, toplumun tümüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Kadına yönelik her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz.’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsKadın CinayetiElif Lort
Yorumlar
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Gibri 2020-03-09 14:17:44

Bu evrim geçirmemis insanları ulkeye sokan bakanlık hangisiydi aceba !!!!!!!

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Misafir Avatar
İSYANKAR 2020-03-09 14:30:39 @Gibri

TABİ Kİ ÜLKEYE GİRİŞLER SIKINTILI FAKAT BU KADAR TÜRKİYE BAĞIMLISIYKEN, TÜRKİYENİN ELİNE BAKARKEN NASIL OLACAK

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gerçek 2020-03-09 14:40:26

Toplumun faydasına olacak imar planını bile yürürlüğe koyamamışken Türkiyeye kafa tutacak ha :))

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İSYANKAR 2020-03-09 14:10:30

ÖNDER OL BİZE SAYIN BAKANIM. SEN TUTTUĞUNU KOPARAN BİRİSİN. BİR OLURSAK SALLARIZ BU MEMLEKETİ

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Misafir Avatar
Kıbrıslı 2020-03-09 15:17:41 @İSYANKAR

Tavuk keser gibi insan kesen bu zihniyetlerin bu adada işi yok. Biran önce adaya nitelikli kişi girişi yasallaşmalı. Denetimler arttırılmalı. Biz bu vahşetlere alışık bir toplum değiliz.

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Misafir Avatar
Kıbrıslı 2020-03-09 15:17:41 @İSYANKAR

Tavuk keser gibi insan kesen bu zihniyetlerin bu adada işi yok. Biran önce adaya nitelikli kişi girişi yasallaşmalı. Denetimler arttırılmalı. Biz bu vahşetlere alışık bir toplum değiliz.

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dervis 2020-03-09 16:09:19

kriminal tiplerin daha turkiyedeyken ucaga veya gemiye alinmamasini saglayamiyormusunuz. orda biliniyor bunlar. cikis islemleri sirasinda kriminal record varsa cikis izni verilmesin orda. ayni kayitlari siz de isteyin sokmayin ulkeye..

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