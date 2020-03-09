İçişleri Bakanı Baybars'tan Kadın Cinayetlerine Tepki

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde cinayete kurban giden Elif Lort için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Baybars paylaşımında;
‘8 Mart gecesi yaşanan vahşet sadece bir kadına karşı değil, toplumun tümüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Kadına yönelik her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz.’ dedi.
Bu evrim geçirmemis insanları ulkeye sokan bakanlık hangisiydi aceba !!!!!!!
TABİ Kİ ÜLKEYE GİRİŞLER SIKINTILI FAKAT BU KADAR TÜRKİYE BAĞIMLISIYKEN, TÜRKİYENİN ELİNE BAKARKEN NASIL OLACAKBeğen (2) Beğenmedim! (0)
Toplumun faydasına olacak imar planını bile yürürlüğe koyamamışken Türkiyeye kafa tutacak ha :))
ÖNDER OL BİZE SAYIN BAKANIM. SEN TUTTUĞUNU KOPARAN BİRİSİN. BİR OLURSAK SALLARIZ BU MEMLEKETİ
Tavuk keser gibi insan kesen bu zihniyetlerin bu adada işi yok. Biran önce adaya nitelikli kişi girişi yasallaşmalı. Denetimler arttırılmalı. Biz bu vahşetlere alışık bir toplum değiliz.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Tavuk keser gibi insan kesen bu zihniyetlerin bu adada işi yok. Biran önce adaya nitelikli kişi girişi yasallaşmalı. Denetimler arttırılmalı. Biz bu vahşetlere alışık bir toplum değiliz.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
kriminal tiplerin daha turkiyedeyken ucaga veya gemiye alinmamasini saglayamiyormusunuz. orda biliniyor bunlar. cikis islemleri sirasinda kriminal record varsa cikis izni verilmesin orda. ayni kayitlari siz de isteyin sokmayin ulkeye..