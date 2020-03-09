İçişleri Bakanı Baybars'tan Kadın Cinayetlerine Tepki

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde cinayete kurban giden Elif Lort için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Baybars paylaşımında;

‘8 Mart gecesi yaşanan vahşet sadece bir kadına karşı değil, toplumun tümüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Kadına yönelik her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz.’ dedi.