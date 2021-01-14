Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

İÇİŞLERİ BAKANI EVREN, MUHTARLAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Asbaşkan Musa Suiçmez ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti bugün kabul ederek, muhtarların genel sorunlarını dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu. 

14 Ocak 2021 Perşembe 14:34
539 Okunma
İÇİŞLERİ BAKANI EVREN, MUHTARLAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Asbaşkan Musa Suiçmez ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti bugün kabul ederek, muhtarların genel sorunlarını dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Evren, Muhtarlar Derneği’nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu, muhtarların görevleri ve sorumluluk alanları itibariyle demokrasinin en önemli yapı taşları olduğunun altını çizdi. Evren, “Muhtarlarımız vatandaşla en sıcak ilişkiyi kuran, sorunların tespiti ve yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasında önemli bir konuma sahiptirler” dedi.  

Evren, her zaman muhtarlarla istişare ve iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösterdiğini, bundan sonra da aynı şekilde gerek bakanlığın çalışmaları  gerekse de her türlü sorunlarında muhtarları yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.  

Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği’nin ziyareti ve destekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. 

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’le muhtarların genel sorunları ve çeşitli konularda istişarelerde de bulundukları ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Kutlu Evrenİçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başsavcılık bütçesi onaylandı
Başsavcılık bütçesi onaylandı
Tatar: “Eğer bir anlaşma olacaksa..."
Tatar: “Eğer bir anlaşma olacaksa..."
“GKRY AŞI TEDARİKİNİ ENGELLEYİCİ BÜROKRATİK SIKINTILAR YARATMAYA DEVAM EDİYOR”
“GKRY AŞI TEDARİKİNİ ENGELLEYİCİ BÜROKRATİK SIKINTILAR YARATMAYA DEVAM EDİYOR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim