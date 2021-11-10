Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

İçişleri Bakanı Kutlu Evren'den yangınlara yönelik açıklama

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne ilçesinin çeşitli yerlerinde çıkan yangınların hemen hemen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini söyledi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 18:38
276 Okunma
İçişleri Bakanı Kutlu Evren'den yangınlara yönelik açıklama
banner108

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne bölgesinde yangın çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu. Evren’e Girne Kaymakamı Sinan Güneş de eşlik etti. 

Evren, Girne ilçesinin çeşitli yerlerinde çıkan yangınların şiddetli rüzgarla yayıldığını, ancak yetkililerin hemen müdahale ettiğini, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen söndürme çalışmalarının yangınların erken söndürülmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Yangınların hemen hemen söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının da sabaha kadar süreceğini ifade eden Evren, şiddetli rüzgar ve soğukta çalışmalar yapacak İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve  vatandaşlara başarılar diledi.

KOZANKÖY'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, bugün Girne’de dört beş noktadan yangın haberi aldıklarını, hepsine anında müdahale edildiğini ve söndürüldüğünü kaydetti.

Güneş, ancak Esentepe’deki yangının kritik olduğu için daha yoğun bir çalışma yaptıklarını, büyük ölçüde de kontrol altına alındığını ifade ederek, soğutma çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kozanköy’deki yangının da kontrol altına alındığını, trafodan kaynaklı yangından dolayı köyde elektriklerin de kesik olduğunu ifade eden Güneş, Göçeri’deki yangının da söndürüldüğünü kaydetti.  

Güneş, anında müdahalelerin yangınların söndürülmesinde etkili olduğunu ifade ederek, yardım çağrılara duyarlı davranıp söndürme çalışmalarına destek veren köylülere teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı
Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı
CTP, bazı işletmeleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu
CTP, bazı işletmeleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu
Orhun Aşıkoğlu hayatını kaybetti
Orhun Aşıkoğlu hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim