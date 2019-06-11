İçişleri Bakanı'ndan 'Manavoğlu' Açıklaması

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun 'görevden alınacağı' iddialarına yanıt verdi.

Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olan İçişleri Bakanı Baybars “PGM Müdürü’nün istifası istenmedi." dedi.

Geçtiğimiz cuma günü Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamında kabul ederek artan suç olaylarına karşı görüş alışverişinde bulunmuştu.

Başbakan Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na “ vatandaşın huzuru için tedbirlerin artırılması, asayiş için gerekenlerin eksiksiz yapılması talimatını vermişti