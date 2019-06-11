İçişleri Bakanı'ndan 'Manavoğlu' Açıklaması

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun 'görevden alınacağı' iddialarına yanıt verdi.
Geçtiğimiz cuma günü Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamında kabul ederek artan suç olaylarına karşı görüş alışverişinde bulunmuştu.
Başbakan Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na “ vatandaşın huzuru için tedbirlerin artırılması, asayiş için gerekenlerin eksiksiz yapılması talimatını vermişti
Talimatla olsaydı, her şey bir günde düzelirdi. Baybars'ın açıkladığı nüfustan fazla kaçak insan var. Niye kaçaklar? Herhalde Peygamber ruhlu ve niyetli olduklarından değildir!
Ne komik milletiz. Kimlikle giriş yapan ve nire lan diye soramadığımız insanalara kaçak diyoruz. Kimlikle giriş ancak aynı birliğin üyeleri arasında
olur. Ve onda bile bir tarafa akış anormal olursa "hooooooop" denir. Denmeli. Bizim yalakalar daha kaç var bile diyemiyor. Düşünebiliyor musunuz?
PERVİN HN KULAKLARI ÇINLASIN ÇOK İYİ GÖREV YAPIYORDU ..EN İYİSİ KADIN BAŞ POLİS.. ŞİMDİ BİR PROPLEM OLSUN POLİS ÜSTÜNE GİTMİYOR KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VARSA GİDİP ALMIYOR... POLİS UMURSUZ
Yaa Allahin gūrcistanina da kimlikle gidiliyor istedigin kadar dur.Yani biz kktc ye para gönderiyoruz kendimiz girmiyoruz varmi böyle bisey yaaaa.nedennnn tūrkiye yardim ediyor o zaman rahat rahat gidip yasamadiktan sonra,nekadar cok yasak koyarsaniz o kadar çok gelmek için sahtecilik yapiliyor.veya atiyorum izmirdeki insan veya antepteki insan illada istanbulda yasiycam demiyor sonuçta nerde ekmegini kazaniyorsa orda yasiyor sonuçta. yok calisma izniymis yok saglik raporuymus nebilim būssūrū ucube sartlar surtlar.bu ise kökten çözūm bulmayinca tūrkiyeliler rezil olmaya devam ediyor.yok gūnūn bitti adayi terket bu ne yaa.ben derim böyle devam ettiği sūrece polisde zor durumda kalir gelen de kalir hūkūmette kalir.kisacasi kökten cözūm sart.
Kınıyorum yani yok elini kolunu sallaya sallaya giriyor,yok girme sor hani,yok yeni yeni insanlar tūredi, yok Allah çıkarir çıkarir yollar.yok garasakallar, daha neler neler söylūyorsunuz tūrkiyelilere aklima gelmiyor.
Kınıyorum yani yok elini kolunu sallaya sallaya giriyor,yok girme sor hani,yok yeni yeni insanlar tūredi, yok Allah çıkarir çıkarir yollar.yok garasakallar, daha neler neler söylūyorsunuz tūrkiyelilere aklima gelmiyor.