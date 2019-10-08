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İçişleri Bakanı'ndan Nüfus Açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda saat 10.50’de toplandı…

08 Ekim 2019 Salı 12:49
İçişleri Bakanı'ndan Nüfus Açıklaması

Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor…

“Yurttaşlık Yasası” ile ilgili güncel konuşması yapan CTP Milletvekili Doğuş Derya, mevcut yasadaki eksikliklerinin giderilmesi için tadilat yapılması gerektiği üzerinde durdu…

Yurtdışındaki yurttaşlık başvuru kriterleri ile ilgili bilgi de veren Derya, “bizde bu konu zaman zaman istismar ediliyor” iddiasında bulundu, bazı öneriler sundu…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da nüfus politikalarının sürekli tartışma konusu olmaması gerektiğini ancak, bunun ülkemizde bu noktada olduğunu kaydetti.

Bakan Baybars, nüfus politikasının doğru temellerde inşa edilmesi gerektiğini söyledi ve vatandaşlık haklarının önemine değindi.

Nüfus üzerinden planlama ve politika yapılması gerektiğini ifade eden Baybars, mekansal adres kayıt sistemi eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bazı eksikliklerin giderilmesi için tüzüğün yasalaşmasının şart olduğunu vurgulayan Baybars, 23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabileceğini anımsattı…

Baybars, istisnai yurttaşlığın meclise verilmesini doğru bulmadığını da belirtti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiTeberrüken Uluçay
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Vatandaş 2019-10-08 13:53:36

Sn.Baybars,ne gerekiyorsa bir an evvel yapın da şu eşkiya akımından kurtulsun bu ülke..Gün geçmiyor ki hırsızlık olmasın,gün geçmiyor ki ırza tecavüz,küçük çocuklara cinsel taciz olmasın,gün geçmiyor ki darp,uyuşturucu sevkiyatı olmasın..İpini koparan ne kadar pislik varsa burada..kadınlarımız çoluk çocuğumuz sokağa çıkamaz oldu..Dolayısıyle açıklamaları/sağdan soldan gelen çatlak seslere kulak vermeden ne gerekiyorsa acilen yapınız...

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Lord cyprus 2019-10-08 14:24:18

Ayşegül Baybars doğuş derya kıbrısın başına gelmiş geçmiş en büyük enkaz kaos biri ırkçı diğeri türkiyelilere nekadar Zor şartlar varsa uyguluyor yaşın YANINDA Kuruyu yakma derdinde onca türkiyelilere laf edececeğinize bakın zenciler pakistanlılar türkmenler olayları cinayetleri ardı arkası kesilmiyor zencilerin altındaki araçları evleri bankadaki paraları niye sorgulamiyorsunuz iranlı gelio girneye kuyumcuyu soyuyor zavallı adamın eşini işkence derdest eder elini kolunu sallaya sallaya ülkesine kaçar içişleri bakanıyım değil avrupalarda gezme yeme içme bakanıyım desen daha doğru olur haramzadeler

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Ali Dayı 2019-10-08 16:41:28 @Lord cyprus

Hassiktir ordan Allahın devşirmesi...Ayağındaki çarıkla karnını doyurmaya geldiğin/gittiğin yerlerde yapmadığınızı bırakmıyorsunuz..Seni ne diye sevsin istesin insanlar..Varmı bir mecburiyet..Cehenneme kadar yolun var,git aç karnını başka yerde doyur..

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Fm Swansea 2019-10-08 16:35:57 @Lord cyprus

Ulan dünya o kadar usandı bıktı nefret etti ki sizden kuruya da bakmıyor yaşa da bakmıyor artık..Çünkü nereye gitseniz nereye girseniz orayı bok ediyorsunuz..Her türlü pislik sizde..Hergün gazete manşetleri yaptığınız insanlık dışı pisliklerle dolu..Sizin için yeni hapisane projesi bile üretti devlet..Sizi kim ne yapsın be dallama..

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Lord Turkey 2019-10-08 15:47:57 @Lord cyprus

Haklısın Lordum bizlere derhal vatandaşlık versinler. Bizde o zaman kendilerini sevelim, sayalım.

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