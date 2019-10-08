İçişleri Bakanı'ndan Nüfus Açıklaması

Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor…

“Yurttaşlık Yasası” ile ilgili güncel konuşması yapan CTP Milletvekili Doğuş Derya, mevcut yasadaki eksikliklerinin giderilmesi için tadilat yapılması gerektiği üzerinde durdu…

Yurtdışındaki yurttaşlık başvuru kriterleri ile ilgili bilgi de veren Derya, “bizde bu konu zaman zaman istismar ediliyor” iddiasında bulundu, bazı öneriler sundu…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da nüfus politikalarının sürekli tartışma konusu olmaması gerektiğini ancak, bunun ülkemizde bu noktada olduğunu kaydetti.

Bakan Baybars, nüfus politikasının doğru temellerde inşa edilmesi gerektiğini söyledi ve vatandaşlık haklarının önemine değindi.

Nüfus üzerinden planlama ve politika yapılması gerektiğini ifade eden Baybars, mekansal adres kayıt sistemi eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bazı eksikliklerin giderilmesi için tüzüğün yasalaşmasının şart olduğunu vurgulayan Baybars, 23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabileceğini anımsattı…

Baybars, istisnai yurttaşlığın meclise verilmesini doğru bulmadığını da belirtti.

(BRT)