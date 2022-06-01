Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...

İçişleri Bakanı'ndan önemli açıklama!

 İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, devlet gelirlerinin artırılması, kayıtlılığın artması amacıyla düzenlenen Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın 6 ay süre ile sınırlı tutulacağını belirtti.

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:35
455 Okunma
İçişleri Bakanı'ndan önemli açıklama!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Öztürkler, “KKTC’de mal edinmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hakları 1’dir. Biz yaptığımız geçici düzenlemede bunu 4 olarak düzenliyoruz. Geçici bir yasadır ve yürürlükte 6 ay kalacaktır, yeni yasada 6 ay içerisinde devir işlemi gerçekleştirmekle ilgili de bir şart koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak açıklamalarda bulundu.

“KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK”

Yurttaşlık konusunda yasal hakları olan, sosyo-ekonomik entegrasyonunu tamamlamış, vatandaşlık hakkına sahip olan kişilerin şeffaf başvuru süreçleri sonunda haklarının teslim edileceğini ifade eden Öztürkler, “Bizim bakanlığımıza bağlı muhaceret dairesinde sıkıntılar olduğunu kabul etmeliyiz, İçişleri Bakanlığımızın teknoloji ile çok daha iç içe olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Öztürkler, başvurularla ilgili olarak kurumsal ve teknolojik yapıyla ilgili ciddi çalışmaları olacağını belirtti.

“51/95 SAYILI BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASASI ÇEYREK ASIRDAN FAZLADIR REVİZE EDİLMEDEN YÜRÜRLÜKTE”

Yerel seçimler ve Belediyeler Reformu hakkında sorulan soruları yanıtlayan Öztürkler, bugüne kadar hep sayı üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü, esas önemli olanın gözden kaçırılmaması gerektiğini, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın çeyrek asırdan fazladır revize edilmeden yürürlükte bulunduğunu, mevcut yasanın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap vermediğini, örneklerle anlattı.

Öztürkler, belediyelerin vergi resim ve harçlarında en son 2001 yılında değişiklik yapıldığını, örneğin meslek izin harcının 2 TL gibi ‘komik bir rakam’ olduğunu ifade etti.

Belediyelerin gelirlerinin artırılması, sürdürülebilir mali yapılara kavuşmaları, imar planlarında daha çok söz sahibi olmaları gibi önemli hususların düzenlendiğini kaydeden Öztürkler, son yıllarda Covid-19 ile birlikte sıkıntıların daha da arttığını, bu gibi hususlarda hızlıca reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.  

“DOĞRU VE TEMELE DAYANAN PROJELERDE HEP DESTEK GÖRDÜK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için "vazgeçilmez" olduğunu söyleyen Öztürk, “Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimizi bozmamak, sağlıklı bir şekilde yürütmek ile ilgili görevlerimiz var, gerek bürokrat olarak gerek teknokrat olarak mali-iktisadi işbirliği protokolleri olsun birçok toplantıda yer aldım ve çalıştım. Tüm toplantılarımızda samimi doğru ve temele dayanan projelerimizi ortaya koyduğumuzda hep destek gördük” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düzenlendi
Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düzenlendi
Bir kesinti daha!
Bir kesinti daha!
Ataoğlu: Var gücümüzle çalışıyoruz
Ataoğlu: Var gücümüzle çalışıyoruz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim