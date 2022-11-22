Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

İçişleri Bakanı Öztürkler'e TSKGV''den anlamlı ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fahri tanıtım başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti. 

22 Kasım 2022 Salı 19:20
58 Okunma
İçişleri Bakanı Öztürkler'e TSKGV''den anlamlı ziyaret



Ziyarette Bakan Öztürkler, Türkiye'de savunma sanayiinde gelinen son durumu hayranlıkla ve büyük bir gururla izlediğini belirtti. Öztürkler, "Savunmada ne kadar güçlü isek hem masada hem de sahada o kadar güçlü oluruz" dedi. 
Türkiye’de gerçekleşen hain terör saldırısıyla alakalı Öztürkler, "Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar dilerim" diyen Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmış olduğu Kalkan Harekâtı'na da tam destek olduğunu ifade ederek, "Şanlı ordumuzun ayağına taş değmesin" şeklinde konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fahri tanıtım başkanı Talip Sancar ise savunma sanayisinde son 20 yılda büyük gelişmeler olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayiinde dünyada ilk üçe girdiğini ifade ederek, "Şanlı Türk milletinin desteğiyle her geçen gün daha da güçlenen Savunma Sanayisi, ordumuzun gücüne güç katmıştır. Bu minvalde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapılan her yardım vatana millete bayrağa ve bir zati kendimize can güvenliğimize yapılan bir katkıdır. Anavatan Türkiye'de yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve Kalkan Harekâtı'na tam desteğimizi belirtiyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yaşasın şanlı ordumuz diyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTalip SancarZiya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars ve Rogers'dan ortak açıklama!
Baybars ve Rogers'dan ortak açıklama!
"İki değerli ismi kaybetmenin derin acısı yüreklerimizde"
"İki değerli ismi kaybetmenin derin acısı yüreklerimizde"
Öztürkler: KKTC’de kalmak isteyen yabancılar hukuk kurallarına uymalıdır!
Öztürkler: KKTC’de kalmak isteyen yabancılar hukuk kurallarına uymalıdır!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim