İçişleri Bakanı Öztürkler'e TSKGV''den anlamlı ziyaret

Ziyarette Bakan Öztürkler, Türkiye'de savunma sanayiinde gelinen son durumu hayranlıkla ve büyük bir gururla izlediğini belirtti. Öztürkler, "Savunmada ne kadar güçlü isek hem masada hem de sahada o kadar güçlü oluruz" dedi.

Türkiye’de gerçekleşen hain terör saldırısıyla alakalı Öztürkler, "Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar dilerim" diyen Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmış olduğu Kalkan Harekâtı'na da tam destek olduğunu ifade ederek, "Şanlı ordumuzun ayağına taş değmesin" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fahri tanıtım başkanı Talip Sancar ise savunma sanayisinde son 20 yılda büyük gelişmeler olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayiinde dünyada ilk üçe girdiğini ifade ederek, "Şanlı Türk milletinin desteğiyle her geçen gün daha da güçlenen Savunma Sanayisi, ordumuzun gücüne güç katmıştır. Bu minvalde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapılan her yardım vatana millete bayrağa ve bir zati kendimize can güvenliğimize yapılan bir katkıdır. Anavatan Türkiye'de yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve Kalkan Harekâtı'na tam desteğimizi belirtiyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yaşasın şanlı ordumuz diyoruz" şeklinde konuştu.