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İçişleri Bakanı Öztürkler özür diledi

21 Ekim 2022 Cuma 10:06
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İçişleri Bakanı Öztürkler özür diledi



Bilgi Maaşoğlu’nun KKTC Yurttaşlığına Alınması İçin Hazırlanan 1542/2022 Nolu Önerge Yazımında Yaşanan Yazım Hatası Hakkında Açıklama yapıldı...

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1116-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1542/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Bilgi Maaşoğlu’nun önerge yazılımıda doğum tarihinde yazım hatası oluşmuştur. Esasen 20.02.1953 Kilis doğumlu olan Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’nun doğum tarihi sehven 20,02,1983 olarak yazılmıştır. 

Bakanlığımızın ilgili bölümü tarafından Bilgi Maaşoğlu’nun önergesinde oluşan yazım hatası kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltilecektir. Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’ndan ve kamuoyundan özür diliyoruz.

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