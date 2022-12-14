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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler açıkladı...

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün E-Nüfus ve E-Kimlik Sistemlerinin yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:18
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler açıkladı...



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün E-Nüfus ve E-Kimlik Sistemlerinin yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

Bakan Öztürkler, “2023 yılı ile birlikte, bakanlığımızın hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarımızı çağdaş hizmetlerle buluşturmak hedefiyle başlattığımız dijital dönüşüm kapsamında, e-nüfus sisteminde yaptığımız yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz. Göreve gelir gelmez koyduğumuz hedefler doğrultusunda, Nüfus Kayıt Dairemizin e-kimlik sistemi içerisinde yer alan doğum ve ölüm belgelerinin vatandaşlarımıza e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilmesi adına çok önemli bir süreci tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yıl ile birlikte, vatandaşlarımız ilk kez uygulamaya koyacağımız online hizmetler sayesinde doğum ve ölüm belgelerine dijital ortamda ulaşma imkânına sahip olacaklardır”dedi.

YENİ NESİL ÇİPLİ BEYAZ VE MAVİ KİMLİKLER ULUSLARARASI STANDARTLARDA GÜVENLİK KODLARINA SAHİP

Bakan Öztürkler, yine dijital dönüşüm kapsamında yeniden yapılandırılan E-Kimlik sistemi ile uluslararası standartlarda güvenlik kodlarına sahip, yeni nesil çipli kimlik uygulamasına Beyaz Ve Mavi Kimliklerde geçileceğini belirtti.

Öztürkler, “Bir diğer çağdaş kazanımın da; halk arasında daimi ikamet izni olarak da bilinen “Beyaz Kimlik” ve ülkemizde yaşayan yerleşik Rumlar ile Maronitlere verdiğimiz “Mavi Kimlik” için yeni nesil çipli, uluslararası standartlarda güvenlik kodlarına sahip kimlik kartlarına geçilmesi olacağını, E-Kimlik Sistemindeki yeni yapılandırma çalışmaları sayesinde ise kısa sürede önemli bir adım daha atmış olacağını açıkladı.

Öztürkler, İçişleri Bakanlığının geniş sorumluluk ve hizmet ağı içerisinde yer alan tüm alanlarda çağdaş bir dönüşüm yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

E-Nüfus ve E-Kimlik Sistemlerinin yapılandırılmasında büyük emek ortaya koyan başta Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Sayın Faika Tanoğlu’na, Bakanlık Bilgi işlem sorumlusu Cem Beyaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürkler, “yeni çağdaş hizmetlerin ülkemize, daha iyisini hak eden insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 14.12.2022 11:28
Anahtar Kelimeler:
ZiyaÖztürklerİçişleri BakanıENüfusEKimlik
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