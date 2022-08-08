İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER'İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Gündem Kıbrıs olarak Bakanlar, Kurum ve kuruluşları ziyaretler başlattık. Bu kapsamda randevu alabildiğimiz bizlere kapılarını açan yetkililere gideceğiz.

Bunlar da biri de İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz.

Ziya Öztürkler ile görüşmemizde edindiğim özel izlenimleri de sizinle paylaşmak isterim.

Nam-ı diğer Ziya Hoca; Gerçekten ülke için güzel bir değer.

Önceleri İçişleri bakanlığı görevine getirildiğinde acaba yapabilecek mi yoksa bazı kesimlerin güdümünde de mi hareket edecek diye düşünmedim değil. Görüyorum ki, elinden gelen gayreti gösteriyor.

Örneğin Türkiye ile ilişkileri suçluları yakalama, izleme ve ülkede bulunan bazı mafyatik tiplere belli ki göz açtırmayacak. Anladığım kadarıyla Sn.Süleyman Soylu ile da sıkı temas halinde.

Umarım yakın bir zamanda da özellikle suç oranlarının düşürülmesi, polisin teknik olarak güçlendirilmesi ve yine polis teşkilatımızın yıllardır talep ettiği yasal çalışmalara da imza koyacak katkı koyacaktır.

Örneğin muhaceret uzatmaları ile ilgili Polis Muhaceretle sürekli dirsek temasında olması bana göre önemli bir artı. Ziya hoca özellikle bürokrasiden gelen bir isim ve tecrübe olarak İçişleri Bakanlığına biraz daha farklı bir hava katmış.

Her ne kadar siyasi bir makam olsa da siyasetten arındırmış gibi gözüktü bana. Örneğin kapılarda yığılan parti örgüt başkanları veya bakanlıkta iş çözmek için bekleyen birileri yok biraz komik gelecek size belki ama bu bence önemli.

Geniş bir muhaceret affından bahsetti, çalışmaları tamamlanmış amaç ülkede bulunan kaçak yaşamı kayıt altına almak.

Vatandaşlık yasasını da eğer günün koşullarına göre düzenler ve meclisten geçirmeyi başarırsa ülke adına önemli bir adımı daha tamamlamış olur. Çünkü vatandaşlık konusunu ne yazık ki, rüşvet işlerini de beraberinde getirdi. İnsanlardan 20-25 bin dolarlar isteniyormuş tuzağa düşenler kadar düşmeyenler de vardır tabi. Hatırlatırım bizim ülkemizde RÜŞVET ALMAK DA VERMEK DE SUÇTUR…

Bazı kişi veya kişiler insanların vatandaş olma isteği üzerinden nemalandılar. Yada İskan konular İçişleri Bakanlığının zorlu görevleri arasında. Mesela Eşdeğercilerin meseleleri çözümü zor ama çözülmeyi bekleyen konular arasında.

Ziya Öztürkler bu hız ve bu duruşla, dürüstlüğü ile devam ederse inanıyorum ki, bu çetrefilli konuların da üstesinden gelecektir.