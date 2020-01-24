İçişleri Bakanlığı Boğaztepe'deki bir evin işgali ile ilgili haberi yalandı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Serdar Akargöl isimli şahsın ilgili makamlardan izin almadan söz konusu konutu işgal ettiği vurgulanarak, “İlgili gazetede belirtilen mezkur eve yapılan işgalin Ayşegül Baybars ve/veya Kudret Özersay’ın bilgisi dahilinde iddiası külliyen yanlış haber olup, itibar sarsıcı niteliktedir. Bu nedenlerle söz konusu tekzip yazısını yazma zarureti doğmuştur. “ denildi.

Açıklamada, konunun İskan Dairesi’ne şikayet edilmesi üzerine ilgili kişinin konutu işgal ettiği tespit edildiğinden Gazimağusa İskan Şube Amirliği tarafından şahsa 06.11.2019 tarihinde bir ihbar gönderilerek evi tahliye etmesinin istendiği ayrıca hem ilgili tahsis sahibinin talebi hem de İskan Dairesi’nin Polis Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimleri ile konu şahsın evden tahliyesinin sağlandığı vurgulandı

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi.

“09/01/2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından kiralanmasına onay verilen hali arazinin kira kararının 02/03/2017 tarihinden önce alındığı, karar alındığı tarihte İçişleri Bakanı’nın halihazırdaki bakan olmadığı bir gerçektir.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’na ait Boğaztepe’de Y 7 no’lu evle ilgili olarak ortaya atılan iddialar da aynı şekilde haksız, asılsız, gerçek dışı olup, karalamaya yöneliktir.

Şöyle ki; Serdar Akargöl isimli şahıs 14.10.2019 tarihinde İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’ne müracaat ederek söz konusu evin kendisine kiralanmasını talep etmiştir.

İskan Dairesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda konutun merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu adına tahsisli olduğu görüldüğünden söz konusu şahsın kira talebi uygun bulunmamıştır. Bunun üzerine Serdar Akargöl, yetkili makamlardan herhangi bir izni, kira sözleşmesi ve/veya herhangi yasal hakkı olmaksızın tamamen işgalci olarak söz konusu konuta girmiş, konutu işgal ederek kullanmaya başlamıştır. Boğaztepe köyünün muhtarı tarafından gerekli araştırma yapılmadan, İskan Dairesi’nden herhangi bir kira kararı veya izin ve/veya sözleşmesi olup olmadığı kontrol edilmeden, ilgili muhtar Bohur Özoğlu görevini ihmal ederek ilgili şahsa ikamet belgesi vermiştir.

Konunun İskan Dairesi’ne şikayet edilmesi üzerine ilgili kişinin konutu işgal ettiği tespit edildiğinden Gazimağusa İskan Şube Amirliği tarafından şahsa 06.11.2019 tarihinde konu şahsa bir ihbar gönderilerek evi tahliye etmesi istenmiştir. Ayrıca hem ilgili tahsis sahibinin talebi hem de İskan Dairesi’nin Poli Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimleri ile konu şahsın evden tahliyesi sağlanmıştır.

Boğaztepe Mahallesi Muhtarı Bohur Özoğlu, söz konusu şahıstan, herhangi bir yasal belge (kira sözleşmesi, koçan vb) aramadan ikametgah belgesi verdiğinin tespiti ile birlikte muhtar aleyhine de gerekli işlemler başlatılmıştır.”