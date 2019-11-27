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İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:42
İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, öğle arasından sonra yeniden söz alarak konuşmasını tamamladı. Baybars; kırsal kesim, haritalandırma, yeni cezaevi gibi başlıklarda açıklamalarda bulundu, vekillerin sorularını yanıtladı.
KKTC’de 550 bin parsel olduğunu, haritalandırma ile ilgili çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını kaydeden Baybars, bu çalışmalara 300 civarında itiraz olduğunu, bunların 5’inin mahkemeye taşındığını söyledi.
Baybars, bu alandaki temeldeki sorununun ölçümlerle değil yapılaşmalardaki anomalilerle ilgili olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı, tapu otomasyonunun çalıştığını, sistemin önümüzdeki dönemde daha da iyi olacağını belirtti.
Bakanlık bünyesindeki tarımsal rezerv alanları kiralanırken hayvan sayısı ve arazilerin temel alındığını ifade eden Baybars, bu konuda Tarım Bakanlığı’nın söz sahibi olması gerektiğini söyledi. 
Kırsal kesimle ilgili de konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, alt yapı projelerine değindi, maliyet ve keşifler görüldükçe Maliye Bakanlığı’nın kırsal kesimlerle ilgili destek sağlayacağına inanç belirtti.
Cezaevi için yüklenici firmaya 2020 Şubat’a kadar zaman verildiğini belirten Baybars, teşkilat yasasının teknik kurula gitmek üzere olduğunu söyledi, Baybars, “Cezaevi yönetim kadroları da güçlenmeye başladı” dedi.
Baybars, yeni cezaevinin insan onuruna yakışacak bir yapıda olacağını kaydetti.
Mahkumların cezaevine geldiğinde sağlık kontrolünden geçirildiğini, hastalıkların takibinin yapıldığını belirten Baybars, cezaevi hekiminin tam zamanlı olmasının önemli olduğunu söyledi.
Baybars, insan ticareti konusundaki kapsamlı yasa çalışmalarına desteğe hazır olduklarını da ifade etti.
İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 336 milyon 692 bin 500 TL’lik bütçesi ele alınmaya başladı.
Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu ve bakanlık bürokratları da görüşmede hazır bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bütçeİçişleri
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