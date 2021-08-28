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İçişleri Bakanlığı: Girne Kaza Tapu Amirliği 7 gün süreyle çalışmalarına ara verdi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Girne Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktığı, dairenin 7 gün kapalı olacağı ve dairede işlem yapacak olan tüm vatandaşlarımız her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecekleri ifade edildi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:05
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İçişleri Bakanlığı: Girne Kaza Tapu Amirliği 7 gün süreyle çalışmalarına ara verdi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Girne Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı dairelerde yapılan rutin testler sonucu personelin pozitif çıktığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada Girne Kaza Tapu Amirliği’nin, 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Girne Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Girne Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak veya randevu almış olan tüm vatandaşlarımız her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecektir” denildi.

Son Güncelleme: 29.08.2021 00:00
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