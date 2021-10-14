İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İCRALIK OLDU!

SAHİPLİ ARAZİ BAŞKASINA VERİLDİ

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a açıklama yapan Avukat Öncel Polili, bir araziye KKTC makamları tarafından 1986 yılında sahibi olan bir arazi için bir başkasına tapu verilmesi nedeniyle davanın başladığını söyledi.

BORÇ 560 BİN STERLİN VE FAİZLERİ

Söz konusu arazinin Maronit bir vatandaşa ait olduğunu kaydeden Polili, davanın 2015 yılında açıldığı ve 2019 yılında da sonuca bağlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın davanın 2019 yılında sonuçlanmasına rağmen bugüne kadar ödeme yapmamasından dolayı icraya gidildiğini aktaran Polili, toplam borcun 560 bin sterlin ve faizleri olduğunu kaydetti.

İCRA GELİNCE BUGÜN KISMİ BİR ÖDEME YAPILACAĞI TAAHHÜT EDİLDİ

İcra yoluna başvurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın bugün kısmi bir ödeme yapacağının taahhüt edilmesiyle icranın durdurulduğu aktaran Polili, bakanlık tarafından geri kalan borcun da en kısa sürede ödeneceğinin aktarıldığı kaydetti.