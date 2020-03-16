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İçişleri Bakanlığı korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 17:39
2161 Okunma
İçişleri Bakanlığı korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Baybars’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Ülkeye giriş çıkışlarda vatandaşlar tarafından beyan edilen adres ve telefonlar ilçe emniyet kurulları tarafından takip edilecek

- Evlerinde 14 gün boyunda kendini izole etmeyenler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği karantina merkezlerine götürülecek

- 6 ilçede kaymakamlarla ve belediyelerle eylem planı hazırlığı yapıldı

- Kapalı olması gereken iş yerleri denetlenecek. İlçe emniyetleri ve belediye zabıtaları koordineli denetim yapacak

- Hijyen ve gıda paketleri oluşturuldu. Dışarı çıkamayacak olanlara engelli ve yaşlılara verilecek

- Bilgi alma ve hijyen gıda paketi talep edilmesi için whatsapp kriz hatları oluşturuldu

Anahtar Kelimeler:
Öenlem PaketiKoronavirüsİçişleri Bakanlığı
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Vatandaş 2020-03-16 18:05:04

Watsup kriz hattı kaç?

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Daş 2020-03-16 19:17:50 @Vatandaş

333 ‘

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