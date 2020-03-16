İçişleri Bakanlığı korona virüse karşı önlem paketini açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.
Baybars’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Ülkeye giriş çıkışlarda vatandaşlar tarafından beyan edilen adres ve telefonlar ilçe emniyet kurulları tarafından takip edilecek
- Evlerinde 14 gün boyunda kendini izole etmeyenler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği karantina merkezlerine götürülecek
- 6 ilçede kaymakamlarla ve belediyelerle eylem planı hazırlığı yapıldı
- Kapalı olması gereken iş yerleri denetlenecek. İlçe emniyetleri ve belediye zabıtaları koordineli denetim yapacak
- Hijyen ve gıda paketleri oluşturuldu. Dışarı çıkamayacak olanlara engelli ve yaşlılara verilecek
- Bilgi alma ve hijyen gıda paketi talep edilmesi için whatsapp kriz hatları oluşturuldu
Watsup kriz hattı kaç?
333 ‘Beğen (0) Beğenmedim! (0)