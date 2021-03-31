İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, cezaevindeki pozitif vaka ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Merkezi Cezaevinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü bir gardiyanın rahatsızlanması ve yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine cezaevi idaresi tarafından hızlıca gerekli tüm tedbirler alınarak, aynı vardiyada çalışan 5 gardiyanın karantina altına alındığını söyledi.

Yapılan ilk PCR testleri sonucunda temaslı olan 5 gardiyanın test sonuçlarının negatif çıktığını kaydeden Hacı, "Cezaevi Müdürlüğümüz, aynı gün bu vardiyada görev yapan 24 kişinin de tamamının PCR testlerini yaptırmıştır. Vardiyadaki personelin test sonuçları negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tüm vardiya değiştirilmiş ve eski vardiya çalışanlarımız evlerinde karantinaya alınmıştır" dedi.

Merkezi Cezaevinde, ilk günden itibaren sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda çok sıkı tedbirler alındığını ve uygulandığını aktaran Hacı, "Rutin olarak tüm cezeavi dezenfekte edilmekte, gerek cezaevine girişlerde ateş ölçümü, gerekse de cezaevi içerisinde maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması hususlarında gerekli disiplin gösterilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızla tüm mahkum ve tutuklulara PCR testi yapılması için programlama yapılmıştır" diyerek, bu program çerçevesinde 2 Nisan Cuma günü ile 4 Nisan Pazar günü arasında Sağlık Bakanlığı tarafından tüm cezaevine PCR taraması yapılacağını açıkladı.

Hacı, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde, bu kadar hassas bir konuda kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı haberlerin yapılmamasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine özen gösterilmesini saygılarımızla rica ederiz" ifadelerini kullandı.