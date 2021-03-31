Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
57  pozitif vakaya rastlandı
Kapat

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, cezaevindeki pozitif vaka ile ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, cezaevinde saptanan pozitif çalışanın ardından aynı vardiyada çalışan 24 kişiye test yapıldığını ve negatif çıktığını açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:36
164 Okunma
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, cezaevindeki pozitif vaka ile ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, cezaevindeki pozitif vaka ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Merkezi Cezaevinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü bir gardiyanın rahatsızlanması ve yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine cezaevi idaresi tarafından hızlıca gerekli tüm tedbirler alınarak, aynı vardiyada çalışan 5 gardiyanın karantina altına alındığını söyledi.

Yapılan ilk PCR testleri sonucunda temaslı olan 5 gardiyanın test sonuçlarının negatif çıktığını kaydeden Hacı, "Cezaevi Müdürlüğümüz, aynı gün bu vardiyada görev yapan 24 kişinin de tamamının PCR testlerini yaptırmıştır. Vardiyadaki personelin test sonuçları negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tüm vardiya değiştirilmiş ve eski vardiya çalışanlarımız evlerinde karantinaya alınmıştır" dedi.

Merkezi Cezaevinde, ilk günden itibaren sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda çok sıkı tedbirler alındığını ve uygulandığını aktaran Hacı, "Rutin olarak tüm cezeavi dezenfekte edilmekte, gerek cezaevine girişlerde ateş ölçümü, gerekse de cezaevi içerisinde maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması hususlarında gerekli disiplin gösterilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızla tüm mahkum ve tutuklulara PCR testi yapılması için programlama yapılmıştır" diyerek, bu program çerçevesinde 2 Nisan Cuma günü ile 4 Nisan Pazar günü arasında Sağlık Bakanlığı tarafından tüm cezaevine PCR taraması yapılacağını açıkladı.

Hacı, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde, bu kadar hassas bir konuda  kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı haberlerin yapılmamasına ve  kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine özen gösterilmesini saygılarımızla rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI TATAR: “EOKA İLE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUM”
CUMHURBAŞKANI TATAR: “EOKA İLE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUM”
İŞAD, Ekonomik Önlemler Paketi Önerilerini Paylaştı
İŞAD, Ekonomik Önlemler Paketi Önerilerini Paylaştı
“BANA ‘UTANMAZ ADAM’ DEDİLER, İSYANIM BUNADIR”
“BANA ‘UTANMAZ ADAM’ DEDİLER, İSYANIM BUNADIR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim