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İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi ve Baş Yazmanlığından kamuoyuna duyuru

29 Temmuz 2022 Cuma 10:57
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İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!
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İçişleri Bakanlığı, 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren  KKTC yurttaşlarının doğum anından itibaren kimlik alabileceğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"E-Nüfus Sistemine geçiş süreci gereklerinden biri olan doğum anından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklendirilmesini sağlamak amacıyla 28 Temmuz 2022 tarihinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararla Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren KKTC yurttaşları doğum anından itibaren kimliklendirilecektir.

Kimliklendirme işlemleri ikamet adresine en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapılabilecektir.

Resimli yeni kimlik kartına sahip olan tüm çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaporta ihtriyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebileceklerdir."

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