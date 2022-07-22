Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması!

İçişleri Bakanlığı pasaport alımlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yaptığı açıklamada, şu an için geçici bir süreliğine acil ve zaruri ihtiyaç kriterlerine göre pasaport verebildiklerini, bu durumdan dolayı vatandaşlardan özür dileyerek, kısa bir süre daha anlayış beklediklerini kaydetti. 

22 Temmuz 2022 Cuma 12:19
0 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması!
banner48

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Küresel çapta iki yıldır çip üretiminde yaşanan kiriz nedeniyle pasaport cüzdanı tedarikinde birçok ülke gibi ülkemizde de sıkıntılar yaşamaktadır.

Uzun yılların birikimi olan bazı eksiklikler nedeniyle planlamada, ileriye yönelik çalışmalarda ciddi sıkıntılarımız vardır. Bakanlığımızın geniş sorumluluk alanı içerisinde temel hizmetlerde; başta muhaceret işlemleri, kimlik ve pasaport işlemleri olmak üzere yılların getirdiği sıkıntıları aşmak için elzem olan yeni düzenlemeleri yapıyoruz.

Pasaport konusunda mevcut stokumuzun yeterli düzeyde olmamasından dolayı oluşan sıkıntı nedeniyle, şu an için geçici bir süreliğine acil ve zaruri ihtiyaç kriterlerine göre pasaport verebiliyoruz. Bu durumdan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyor, kısa bir süre daha anlayış bekliyoruz.

Bakanlığımız, küresel anlamda cipli pasaport cüzdanlarında yaşanan tedarik sorununun ülkemizde yarattığı sıkıntıları aşmak için 3 aydır hem Türkiye Cumhuriyeti üzerinden, hem de uluslararası şirketler üzerinden ciddi girişimlerde bulunmuştur.

Geçen süreçte, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve yabancı firma yetkilileri ile eş güdümlü görüşmeler yapılmıştır. Bu hususta Bakanlık müsteşarımız Türkiye’ye gitmiş, yabancı firma yetkilileri ile de bakanlığımızda konu hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Bakanlığımız, pasaport sıkıntısının aşılması, vatandaşımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek hedefiyle gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Gelinen aşamada yapılan girişimler neticesinde ağustos ayı içerisinde pasaport tedarikinde yaşanılan sıkıntılarımız ortadan kalkacaktır. Bu süre zarfında vatandaşlarımızdan anlayış bekler, saygılar sunarız."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Toplantısı haftaya ertelendi!
Asgari Ücret Toplantısı haftaya ertelendi!
Karayolları Dairesi'nden sürücülere duyuru!
Karayolları Dairesi'nden sürücülere duyuru!
Sıcak havaya dikkat!
Sıcak havaya dikkat!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim