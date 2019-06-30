İçişleri Bakanlığı'ndan Vietnamlı kadın için açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , polisin asayiş kontrolleri sırasında tutuklanan, 5 yıldır kayıt dışı olarak ülkede kaldığı belirlenen, Vietnam uyruklu Dong Thi May isimli kadının KKTC vatandaşı bir babadan 3 yaşında bir çocuğu olduğu ortaya çıktığı, bu insani durumun takibi ve küçük çocuğun menfaatlerinin korunması için Sosyal Hizmetler Dairemiz ile istişare edilerek gereken önlemlerin alındığı ifade edildi..

Açıklamada, Kıbrıslı Türk bir babadan olan çocuğun önce kaydı yapılacağı, daha sonra da annenin yargı süreci tamamlandıktan sonra aile bütünlüğü ve çocuğun menfaatleri dikkate alınarak karar üretilecekği belirtilerek,. halihazırda poliste tutukluluğu devam eden Vietnamlı kadın ile ilgili verilmiş sınır dışı kararı olmadğı ifade edildi. Bakanlık, bu konuyu hem yasalar çerçevesinde hem de insani boyutuyla ele alacaklarını belirtti.