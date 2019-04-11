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İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’yle İlgili Açıklama Yaptı

11 Nisan 2019 Perşembe 13:08
İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’yle İlgili Açıklama Yaptı
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İçişleri Bakanlığı, dün Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi çalışanlarının yapmış olduğu greve gerekçe gösterilen sorunlar hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü binasının 1970’lerin sonlarına doğru önce Sosyal Konut Müdürlüğü olarak inşa edildiğini, 1980’lerin sonunda da mevcut ön bina ek olarak yapılarak Şehir Planlama Dairesi olarak kullanılmaya başlandığını hatırlatılarak, söz konusu binaların çatılarının, o dönem asbest malzemeyle inşa edildiği kaydedildi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Şubesi binasının asbest olması ve eski bir bina olmasına ilişkin sorunun, geçmiş dönemlerden miras kalan bir sorun olduğu, uzun yıllardır hiçbir hükümet tarafından çözülmediği belirtilen açıklamada, “Bakanlığımız, göreve geldiğimiz ilk günlerde önce şubenin başka bir binaya taşınması konusunda çalışma yapmış, bu çalışmanın zaman alacağı ve projenin devam etmesi nedeniyle, Eylül 2018 tarihinde mevcut binanın iyileştirilmesi ve asbest çatının değiştirilmesinin sağlanması için proje ve maliyet keşif raporu çalışmalarını ayrıca başlatmıştır” denildi.

Bakanlığın, gerek personelin sağlığı açısından gerekse çalışma ortamının huzuru açısında konuya önem verdiği, söz konusu binanın iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları tamamlamakta kararlı olduğu belirtilen açıklamada, bunun için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binayla ilgili proje ve rapor talep edildiğini, akabinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nden de maliyet keşif raporunun hazırlanmasının istendiği ifade edildi.

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Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın bu süreçte sessiz kalmadığı, kendi iş programı içerisinde var olan bu sorunun çözülmesi için adımlar attığı kaydedilerek, bahse konu keşif raporlarının ve projenin Bakanlığa sunulmasıyla birlikte de işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

“PERSONEL VE ARAÇ SORUNU NOKTASINDA DA GEREKLİ GİRİŞİMLER HALİ HAZIRDA BAŞLATILMIŞTIR”

Şehir Planlama Dairesi’nin diğer sorunlarına da değinilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Personel ve araç sorunu noktasında da gerekli girişimler hali hazırda başlatılmıştır. Şehir plancısı ve mimar alımı için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde münhal ilan edilmiştir. Ayrıca, dört adet üçüncü derece mühendis alımı için de 15 Şubat 2019 tarihinde Başbakanlık’tan yetki talep edilmiştir.  İhtiyaç duyulan araçlarla ilgili olarak da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi nezdinde girişim başlatılmış olup, bunların neticeleri beklenmektedir.

Bakanlığımız, tüm ülke için hayati önem taşıyan ve ülkemizin planlamasını neredeyse tek başına sırtlayan Şehir Planlama Dairesi’nin yıllardır ihmal edilmiş bırakılmasına karşı gereken her türlü personel, altyapı ve ekipman iyileştirme, yenileme ve takviye çalışmalarını yapmakta olup, bundan sonra da yapmaya devam edecektir.”

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İçişleri Bakanlığı
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