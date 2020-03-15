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İçişleri Bakanlığı: “Tutuklu ve mahkumların aileleri müsterih olsun”

İçişleri Bakanlığı, tutuklu ve mahkumların ailelerini müsterih olmaya çağırdı.

15 Mart 2020 Pazar 17:03
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İçişleri Bakanlığı: “Tutuklu ve mahkumların aileleri müsterih olsun”

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevinde, Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde sabah, öğle ve akşam sayımlarında tutuklu ve mahkumların düzenli sıcaklık ölçümlerinin yapıldığını, herhangi bir yüksek ateş tespit edilmediğini açıkladı.

Böbrek taşı sıkıntısı çeken bir mahkumun ise hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, öte yandan dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişiminin de bugün itibarıyla yarı yarıya azaldığı ve yarıdan fazla kişinin yemeklerini almaya başladığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, açıklamasının devamında şunları belirtti: “Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir.

Bu kriz döneminde bakanlığımız ülke çapında Coronavirüs tedbirleri kapsamında kamu sağlığının korunması için alınan kararları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde merkezi cezaevinde de harfiyen uygulamaktadır.

Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibariyle, Merkezi Cezaevinde ne asayiş ne de sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız yoktur”

Son Güncelleme: 15.03.2020 18:30
Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviTutukluMahkumİçişleri Bakanlığı
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