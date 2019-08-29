İçişleri Bakanlığı’na 2 Eylül’e Kadar Süre Verildi

EL-SEN’in eylemi Maliye Bakanlığı’nda başladı. Eylemciler, bakanlık önünde “ Ayrımcılığa Son”, “Sizin Servetiniz Bizden Çaldıklarınızdır”, “Gendine Gel Ceyran Teper”, “AK-SA’ya Hayır” pankartı açtı. Polis bakanlık önünde güvenlik önlemi alarak, binaya girmek isteyenlerin girişine izin vermedi.

Eylemde, EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç ve sendikanın bağlı bulunduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı.

Eylemciler bir süre bakanlık önünde bekledi ardından sendika başkanı Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin uzaktan kumandayla kesildiğini açıkladı. Özkıraç ayrıca, bakanlığın kuruma 110 milyon TL borcu bulunduğunu, 2 Eylül’den sonra daha büyük eylemlerle sokağa ineceklerini ve tek amaçlarının topluma ucuz, kaliteli elektrik sunmak için yatırımların yapılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı’nın ardından eylemciler İçişleri Bakanlığı’na gitti. İçişleri Bakanlığı’na 2 Eylül’e kadar su motorlarından kaynaklanan 17 milyon TL’lik borcunu ödemesi için çağrı yapılan eylem, Özkıraç ve Bıçaklı basına açıklama yapmasıyla sona erdi.

ÖZKIRAÇ: “BUGÜN AYRIMCILIĞA SON VERMEK İÇİN BURADAYIZ”

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, “Bugün ayrımcılığa son vermek için buradayız. Yoksul halkın, emekçinin kuruma borcu olması durumda elektriğini kesen bir KIB-TEK Yönetim Kurulu var. Bu Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı’nın 110 milyon TL borcu olmasına rağmen elektriğini kesmiyor. Biz bugün bu elektriği kesmeye geldik” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanının açıklamalarını eleştiren Özkıraç, “Bu kişi kurum batırılsın diye göreve getirilmiştir” iddiasına bulundu.

Bakanlık binası önünde polisin görevlendirilmesini eleştiren Özkıraç, polisin de emekçi olduğunu, onlarla karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi.

Kurumun üçe bölünerek satılmak istendiğini söyleyen Özkıraç, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Ökıraç, tek taleplerinin kuruma yatırım yapılması olduğunu vurguladı.

Ülkenin karanlıkta kalmaması için yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Özkıraç, jeneratör alınması konusuna UBP-DP ve dörtlü koalisyon hüümetleri dönemlerinde onay verildiğini ancak şimdiki hükümetin ihaleyi geri çektiğini belirtti.

Özkıraç, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamalarını da eleştirerek, bakanlığın borçlarını ödemesi çağrısında bulundu.

BIÇAKLI: “BORCUNU ÖDEMEYEN VATANDAŞIN ELEKTRİĞİ KESİLİR, O ZAMAN DEVLET KURUMLARI DA KURUMLARI DA BORCUNU ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİDİR”​

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı da kişilere verilen mevkilerin geçici olduğunu söyleyerek, “KIB-TEK halkın kurumudur. Kimseye babasından miras kalmadı” dedi.

Bıçaklı, herkesin elektrik borçlarını ödemekle yükümlü olduğunu, devlete bağlı kurumların da borçlarını ödemesi gerektiğini söyleyerek, “Anayasa önünde herkes eşittir. Borcunu ödemeyen vatandaşın elektriği kesilir o zaman devlet kurumları da borcunu ödemezse elektriği kesilmelidir” dedi.

Tahsilat yapılmamasını eleştiren Bıçaklı, “Bilerek tahsilat yapmıyorlar. ‘Kurumun borcu var satalım gitsin’ diyecekler. Amaçları budur. KIB-TEK toplumun malıdır. Yanlıştan vazgeçin. Kuruma sahip çıkın.” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı önündeki açıklamalardan sonra İçişleri Bakanlığı’na geçildi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı bazı su motorlarının KIB-TEK’e 17 milyon TL borcu bulunduğunu söyledi.

Su motorlarının elektriklerinin düne kadar kesik olduğunu dile getiren Özkıraç, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı kurumdaki sorumluların yetkilerini gasp ederek, su motorlarının elektriğini bağladı. Suç işliyor” dedi.

Özkıraç, borçların ödenmesi için 2 Eylül’e kadar süre vererek, eylemlerinin bu tarihten sonra büyüyerek devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı da eleştiren Özkıraç, “Terörle Mücadele Yasası çıkarmak istiyor. Sendikalar terörist midir?” diye sordu.

Özkıraç, tüm siyasilere mal varlıklarını açıklama çağrısında da bulundu.

İçişleri Bakanlığı önünde konuşma yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı da İçişleri Bakanlığı’na su motorlarının 17 milyon TL tutarındaki borcunu ödeme çağrısında bulundu.

Bakanlıkların önünde polisle karşı karşıya geldiklerini söyleyen Bıçaklı, “Bu işte bir yanlışlık var. Borcunu ödemeyen vatandaşların elektriğini kesmeye giden KIB-TEK ekiplerine sorun yaşanması durumunda polis ekipleri yardımcı olur. Burada da biz borcunu ödemeyen bir yerin elektriğini kesmeye geldik. Ama polisi karşımızda bulduk. Yani tam tersi yapılıyor. Yasa mı değişti, Bakanlıkların ayrıcalıkları mı var? ” diye sordu.

Bıçaklı, kimsenin Anayasa ve yasalara aykırı davranamayacağını söyledi.

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif de bazı kesimlerin sendikayı çatışmacı olmakla suçladığını söyleyerek, “Biz bazıları gibi para istemek için renkten renge girmedik, hakkımızı arıyoruz. Onurlu bir duruş ve kültüre sahibiz” dedi.