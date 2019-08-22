İçişleri Bakanlığı’na siyah çelenk bırakılacak

KKTC Avcılık Federasyonu, Merkezi Av Komisyonu toplantısında İkinci İnce Av’da avlanılacak bölgelerle ilgili alınan kararın, Bakanlar Kurulu’na sunulmasını istedi.

Federasyon’dan yapılan yazılı açıklamada, av bölgeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu’na sunulan önerinin, Merkezi Av Komisyonu toplantısında av bölgeleriyle ilgili alınan karar olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, “Merkezi Av Komisyonu toplantısında, açılacak av bölgeleri konusunda karar alındı. Bu bağlamda son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına söz konusu karara bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından öneri sunulması gerekirken, aksine bunun yapılmadığını ve başka bir öneri sunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz” denildi.

Bunu kınamak için bugün saat 14.00’te İçişleri Bakanlığı’na siyah çelenk bırakılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Avcılık Federasyonu Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun dün akşamki toplantısında, Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu ile bağlı kulüplerin aldığı oy birliği kararı sonucunda, federasyonun önerdiği ve Komisyon’da onaylanan av bölgelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından, Bakanlar Kurulu gündemine resmen getirilmesini ve onaylanmasını bekliyoruz.”