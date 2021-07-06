Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

İçişleri Bakanlığı’ndan Ek Denetim Tedbirleri

Bugün, 6 ilçede Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında denetimlerin daha da sıklaştırılması konusunda planlama yapıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 16:14
286 Okunma
İçişleri Bakanlığı’ndan Ek Denetim Tedbirleri

Bugün, 6 ilçede Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında denetimlerin daha da sıklaştırılması konusunda planlama yapıldı.

Covid-19 Tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi İle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği tedbirlere ve açık olan iş yerlerinde kriterlere uyulup uyulmadığı konusunda gece ve gündüz denetimlerinin artırılması kararı alındı.

İlçe Emniyet Kurulları, artan vaka sayılarını da dikkate alarak, kent merkezleri ve kırsalda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açık olan: bar, meyhane, retorant, cafe, kahvehane, berber / kuaför salonları ve marketler başta olmak üzere Covid-19 denetimlerinin gece ve gündüz saatlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

İlçe Emniyet Kurulları her ilçenin özel yapısını dikkate alarak, Kaymakamlık, Belediyeler, Polis Teşkilatı, Çalışma Dairesi, Temel Sağlık Dairesi personelinden oluşacak ekiplerle açık olan iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak, dezenfektan bulundurulması, ateş ölçümlerinin yapılması, masa ve sandalye mesafelerinin düzenlenmesi ve mekânların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirlerin, denetleme çalışmalarını hem kırsalda hem de ilçe merkezlerinde daha da artırılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı İlçe Emniyet Kurulları’nın gerçekleştireceği yoğun denetimler yanında halkın da Covid-19 Tedbirleri çerçevesinde kurallara hassasiyetle uymasının önemine vurgu yaptı.  İlçe Emniyet Kurulları, halk sağlığının korunması ve ülke ekonomisinin yeni bir kapanma ile karşı karşıya kalmaması için rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu belirterek, açık olan iş yerlerinin kurallara hassasiyet göstermesini istedi.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Greve Gidiyor
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Greve Gidiyor
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Hükümete Çağrı Yaptı
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Hükümete Çağrı Yaptı
Canaltay: “hedefte fiber optik altyapı ve e-devlet var”
Canaltay: “hedefte fiber optik altyapı ve e-devlet var”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim