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İçki hırsızları cezaevine gönderildi

Henry Kurai Chirima ve Tawanda Kudzai cezaevine gönderildi

28 Aralık 2018 Cuma 17:40
İçki hırsızları cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren ‘Cadde Market’ isimli işyerinden alkollü içki çaldığı tespit edilen Henry Kurai Chirima ve Tawanda Kudzai cezaevine gönderildi. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Zafer Dandil, zanlı Henry Kurai Chirima ve Tawanda Kudzai’nin, 22 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında meydana gelen “Sirkat” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Dandil, zanlı Chirima’nın 22 Aralık tarihinde saat 12.00 sıralarında, işletmeciliğini H.K.’nin yaptığı “Cadde Market” isimli işyerinden iki adet ‘Chivas’ marka alkollü içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Polis memuru Zafer Dandil, zanlının bu kez arkadaşı Tawanda Kudzai ile birlikte 24 Aralık tarihinde dün saat 11.30 sıralarında aynı işletmeden bir adet “White Horse” marka alkollü içkiyi sirkat ettiği sırada tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların KKTC’de yasal statüsü olmadığını belirten Dandil, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yasal statüleri olmadığına vurgu yapıp, bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

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Henry Kurai ChirimaTawanda KudzaiCezaeviHaberGündemKıbrıs
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