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İçki hırsızları suçüstü yakalandı

25 Aralık 2018 Salı 17:59
İçki hırsızları suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ‘Cadde Market’ isimli işyerinden daha önce alkollü içki çaldığı tespit edilen Henry Kurai Chirima,  aynı marketten, bu kez arkadaşı Tawanda Kudzai ile içki çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çıkarılarak, aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Zafer Dandil’i tanık olarak dinletti. Mahkemede yeminli şahadet veren Dandil, zanlı Henry Kurai Chirima ve Tawanda Kudzai’nin, 22 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında meydana gelen “Sirkat” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Dandil, zanlı Chirima’nın 22 Aralık tarihinde saat 12.00 sıralarında, işletmeciliğini H.K.’nin yaptığı “Cadde Market” isimli işyerinden iki adet ‘Chivas’ marka alkollü içkiyi sirkat ettiğini söyledi.

   Polis memuru Zafer Dandil, zanlının bu kez arkadaşı Tawanda Kudzai ile birlikte dün saat 11.30 sıralarında aynı işletmeden bir adet “White Horse” marka alkollü içkiyi sirkat ettiği sırada tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Meseleyle ilgili aranan emarelerin bulunduğunu belirten Dandil, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının kuvvetle muhtemel olduğunu, bu nedenle zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suçüstüİçki Hırsızları
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