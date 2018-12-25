İçki hırsızları suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ‘Cadde Market’ isimli işyerinden daha önce alkollü içki çaldığı tespit edilen Henry Kurai Chirima, aynı marketten, bu kez arkadaşı Tawanda Kudzai ile içki çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çıkarılarak, aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.
Polis memuru Zafer Dandil, zanlının bu kez arkadaşı Tawanda Kudzai ile birlikte dün saat 11.30 sıralarında aynı işletmeden bir adet “White Horse” marka alkollü içkiyi sirkat ettiği sırada tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Meseleyle ilgili aranan emarelerin bulunduğunu belirten Dandil, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının kuvvetle muhtemel olduğunu, bu nedenle zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.