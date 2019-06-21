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İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:34
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis,  03.06.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı adresinde sakin Osita Samson Eluagu’nun  (E-31, Ögrenci, Nijerya) ikametgahın yatak odasında içki içtikleri bir esnada Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi sol eli ile ağız kısmına bastırıp darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis,  zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, meselenin tecavüz olmadığını, müştekiyle zanlının 600 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştıklarını ve ilişkiye girdikten sonra müştekinin daha fazla para istemesiyle anlaşmazlığa düştüklerini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzHaberKKTC
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