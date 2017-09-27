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İçki şişeleri havada uçtu

Boşanma aşamasında olan karı-koca Girne’de bir barda karşılaşınca kıyamet koptu.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:36
İçki şişeleri havada uçtu

Devrim DEMİR

Ayrılma aşamasında olan çift Girne’de bir barda birbirlerinden habersiz eğlenirken, zanlı Kubilay Özyiğit’in sahneye çağrılmasına öfkelenen alkollü kadın masada birlikte eğlendiği kişilerle ortalığı birbirine kattı.

Özyiğit’in sahneye çıkmaması için solisti tehdit eden B.Ö. isimli kadın, bardan aldığı içki şişelerini sahneye fırlattı.

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendikleri esnada arbede yaşanırken, E.Ç., isimli kişinin burnu kırıldı.

B.Ö., isimli kadın boşanma aşamasındaki eşinden darp edildiğine dair şikayetçi olunca, Kubilay Özyiğit ve kavgayı ayırmaya çalışan solist Cihan Çobanoğlu tutuklandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni başladığına zanlıların sabah saatlerinde tutuklandığına değinerek, soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Her şey sahneye çıkınca oldu

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Kubilay Özyiğit ve Cihan Çobanoğlu’nun “Vahim zarar”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Anıl Derindağ, olayın Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barda sabah saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Derindağ, zanlı Kubilay Özyiğit ile ayrılma aşamasındaki eşi B.Ö., ‘nün aynı barda karşılaşmaları üzerine olayların geliştiğini ve solist zanlı Cihan Çobanoğlu’nun Özyiğit'i sahneye çağırması ile B.Ö.’nün alkol tesiri altında bardaki içki şişelerini sahneye fırlattığını kaydetti.

Olayların ardı kesilmedi

Derindağ, çıkan olaylar üzerine güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiğini ve B.Ö., isimli kadınla aynı masada eğlenen 2 kişinin dışarıya çıkarılmak istendiği esnada kavga çıktığını ve E.Ç.’nin burnunun kırıldığını belirtti.

B.Ö.,’nün kocasından şikayetçi olduğunu ve kendisini darp ettiği iddiası üzerine zanlı Kubilay Özyiğit’in ve kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Çobanoğlu’nun tutuklandığını kaydeden polis, barın kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Çobanoğlu: B.Ö., beni tehdit etti

Polisin tutukluluk talebinin ardından, zanlıların avukatı Barış Mamalı, müvekkili Cihan Çobaoğlu’nu yeminli şahadet vermesi için tanık kürsüsüne çağırdı.

Zanlı Cihan Çobanoğlu, ismi geçen barda solistlik yaptığını gece boyunca B.Ö., isimli kadından Kubilay Özyiğit’i sahneye çağırması durumunda kötü şeylerin olacağı yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.

Çobanoğlu, “B.Ö:, isimli kadın bana şişe atacağını söyleyerek tüm gece tehditler yolladı. Kubilay sahneye çıkınca şişeler sahneye atıldı ve olaylar çıktı. B.Ö. ve arkadaşları dışarı çıkarılmak isterken ben ve Kubilay içerdeydik sadece içerdeki tartışma anında araya girdim onun dışında ne ben ne de Kubilay zarar verecek bir harekette bulunmadık” dedi.

Havadis Gazetesi

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