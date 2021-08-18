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İçki Tesiri Altında Götürüldüğü Karakolu Dağıttı, Polisi Darp Etti

17.08.21 tarihinde saat 04.00 raddelerinde, Dipkarpaz’da İçki tesiri altında sokak ortasında ailesi ile tartışıp rahatsızlık yaptıktan sonra şikâyet üzerine polis tarafından karakola götürülen ve kendisini tutuklamak isteyen görevli polisleri darp edip öldürmekle tehdit eden E.M.Ç tutuklandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:22
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İçki Tesiri Altında Götürüldüğü Karakolu Dağıttı, Polisi Darp Etti

Zanlı aynı gün polisi darp, görevinden men, şiddet tehdidi, rahatsızlık suçlamasıyla İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis, zanlının 17.08.21 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Dipkarpaz’da sokak ortasında içki tesiri altında olduğu bir esnada yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle ailesi ile tartıştığını ve rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle Dipkarpaz polis karakoluna celp dildiğini söyledi.

Zanlının karakol içerisinde bulunduğu esnada kendisini işlemiş olduğu suçlardan tutuklamak isteyen polislere hitaben “şerefsizler, beni tutuklarsanız hepinizi öldürürüm, evinizi yakarım çocuklarınızı öldürürüm” diyerek el ve ayakları ile vurmak suretiyle görevli polisleri darp edip görevlerini yapmaktan men eden zanlının tutuklandığını ve aleyhine dosya tanzim edildiğini söyleyen tanık polis, zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini belirttikten sonra tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber bir kefilin zanlı lehine 75 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Kaynak : MHA

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