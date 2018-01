"İcraat istiyoruz"

Diyalog'tan Pelin Yükselay'ın haberine göre, Yeni Yılın ilk gününde Diyalog aracılığıyla siyasi parti liderlerine mesaj gönderen muhtarlar; 7 Ocak’ta yapılacak seçimlerden sonra ciddi icraat beklediklerini söyledi. Hemen her yerde sorun olduğuna dikkat çeken muhtarlar “Artık boş vaadler, hayali projeler istemiyoruz. İcraat yapacak bir yönetim istiyoruz”dedi.

Trafik, sağlık, işsizlik, eğitim, yol, su ve gıda üretimi konularında ciddi sıkıntıların yaşandığını belirten muhtarlar, uzun yıllar devam eden ilgisizlik ve başarısızlık yüzünden halkın siyasete olan güveninin sarsıldığına dikkat çekti. Bazı muhtarlar, seçimlerin yeni bir umut olduğunu söylerken, bazıları umutsuz olduğunu kaydetti.

Diyalog muhabiri, muhtarlarla görüştü, onların 2018 temennilerini öğrendi. Muhtarların beklentileri genel olarak 7 Ocak’tan sonra göreve gelecek olan yeni hükümetten. Muhtarlar, yeni bir düzen, daha yaşanılabilir bir KKTC istiyor... Bunların yanında bölge sorunlarına çözüm de bekleyen muhtarlar, yeni yıldan umutlu...

Tabi ki yeni yıldan herhangi bir şey beklemeyen muhtarlar da yok değil. Bazı muhtarlar, 2017’de ne oldu ki de 2018’den bir şey bekleyelim diyor…

Muhtarlar ne dedi?

Bayram Fakiroğlu (Topçuköy Muhtarı): Yeni yıldan beklentim çok... Köyümüzün birçok sorunu var. Onların 2018 yılında çözümlenmesi en büyük dileğim. Kırsal kesim arsaları sorunlarımız arasında. Bazılarının alt yapısı yapıldı fakat sonuçlanmayan müracaatlarımız var. Bir de Kruşa diye bir orman var 1955’ten beri verildi ancak bir icraat yok. Gelen giden milletvekilleri halledeceğiz dedi ama bir gelişme olmadı.

Ahmet Basri (Mallıdağ Muhtarı): 2017’de ne oldu ki de 2018’de bir şey olmasını bekleyelim. Benim yeni yıldan en ufak bir beklentim yok!

Derviş Dizliklioğlu (Taşkınköy Muhtarı): 2018’de inşallah bu denetimsizlik ortadan kalkar. Özellikle de gıda konusunda. Görüyorsunuz ülkede herkes kanser. Yediğimiz gıdalar bizi zehirliyor. Bu konuda 2018 yılında daha etkin çalışmalar yapılması lazım. İkinci en önemli konu trafik… Her geçen gün artan nüfusumuz karşısında yollarımız yetersiz kalıyor. Her gün trafik kazası oluyor. Yeni yılda bu sorunun çözümlenmesi lazımdır. Ve üçüncü en büyük beklentim sağlık ve eğitim. Bu konulardaki sorunların da bir an önce çözümlenmesi şart!

Günay Takatuka (Esentepe Muhtarı): 2018’e yeni kurulacak bir hükümetle giriyoruz. Dilerim bu hükümet, yeni bir sistemle 2018’in güzel geçmesini sağlar. Trafik, eğitim, sağlık, ekonomi ve uyuşturucu bu konularda yeni düzenlemelerle 2018 çok daha güzel bir yıl olabilir. Biz muhtarlar olarak, halk olarak bunu bekliyoruz, diliyoruz.

Mehmet Ezdaş (Aşağı Bostancı Muhtarı): Yeni yıldan beklentilerim, istikrar, huzur ve barış... Bunun yanında güçlü bir iktidar istiyorum... Ekonomimizin düzelmesi de en büyük temennim. Ayrıca Güzelyurt bölgesine güzel yatırımlar yapılıyor, bu yatırımların devam etmesini diliyorum.

Mahmut Gülden (Kalecik Muhtarı): Ülkenin şu anki hali hiç yaşanılabilir değil. Ben 2018’de daha yaşanılabilir bir KKTC diliyorum. Şu anki hükümetten memnun değilim. Yeni yılda yeni bir hükümet kurulmasını ve icraatlar yapılmasını diliyorum. Bölgemizde birçok sorun var. Ne belediyemiz ne de hükümet, bu sorunlarla ilgilenmiyor. Umarım yeni yıl, tüm bu sorunlarımızın çözümlendiği bir yıl olur.

Nejdet Ermetal (Pile Muhtarı): Yeni yıldan tek beklentim, çözüm ve barış! 2017’de olmadı, umarım 2018’de bunu başarırız. 2018 bu açıdan unutulmaz bir yıl olsun!

Süleyman Güçlü (Kumsal Muhtarı): Beklentilerimiz halkın mutluluğu, huzuru. Bir muhtar olarak daha ne diyebilirim ki... Muhtarlar için beklentim ise, muhtarlara verilen ödeneklerin asgari ücrete çıkarılacağı sözünün tutulması...

Bayram Avcı (Geçitköy Muhtarı): Beklentimiz kalmadı ki. Yıllarca bekledik de ne oldu... Tek söyleyebileceğim umarım 2018 genç siyasilerin başa geldiği bir yıl olur. Gençlerin ülkede bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyorum. Umarım 2018 gerek siyasette, gerek ülkenin her alanında gençlerin yılı olur.

İsmet Özpolat (Yeşilırmak Muhtarı): Yeni yılda en büyük beklentim, köyümün sorunlarının çözülmesi... 2017’de köyümüze dair en ufak bir çalışma dahi yapılmadı. Umarım bu yeni yıl köyümüz için daha güzel olur.

Halil Severen (Ergazi Muhtarı): 2018 Dilerim bölgemizdeki sorunların çözüldüğü bir yıl olsun. İlk sorun işsizlik. Gençlerimizin işsizlik sorunun çözümlendiği bir yıl olsun. 2017 kurak geçerek çiftçileri olumsuz etkiledi. Dilerim ki 2018 daha bol yağışlı çiftçi ve hayvancının rahat ettiği bir yıl olsun ve Dilerim, 2018 barış ve başarı dolu olsun.

Ali Göktürk (Paşaköy Muhtarı): 2017’den bir beklentim yok. Her yeni yıla girerken iyi şeyler umut ediyoruz, bir de bakıyoruz ki bir önceki yıldan daha da kötüye gitmişiz. Yıllar bizi hiç ileriye götürmedi, aksine geriye götürdü. En basiti, cebimizde paramız yok. Yeni yıldan çok karamsarım. Tek dileğim, 2018’de bundan daha da geriye gitmemek.

Emine Davutoğlu (Metehan Muhtarı): 2018’den beklentilerim öncelikle ekonomimizin düzelmesi, hayat pahalılığının düzene girmesi ve halkın alım gücünün yükselmesi. Bu yeni yılda siyasilerin ülkeyi daha yaşanabilir kılmasını da temenni ederim. Daha iyi bir düzen, daha iyi yaşam koşulları gerek sağlıkta gerek eğitim de olsun, en büyük beklentilerim bunlar.

Yakup Dilek (Sadrazam Muhtarı): Beklenti çok icraat yok. En önemli ve tek beklentim devletteki ahbap-çavuş ilişkisinin sona ermesidir. Bu ilişki devam ettiği sürece ülke olarak hiçbir ilerleme sağlayamayız.

Kemal Kısaoğlu (Kalkanlı Muhtarı): 2018 inşallah partimize iktidarı getiren bir yıl olur. Erken seçimlerde CTP’nin birinci parti çıkması yeni yıldan en büyük beklentim. Bunun haricinde huzur, barış ve mutluluk da yeni yıl da bizlerle olsun.

Halil Güney (Büyükkonuk Muhtarı): Yeni yıldan en büyük beklentim eski siyasilerin hepsinin gitmesi... Onlar gitmeden başka türlü bu ülkenin geleceği olamayacak çünkü. Bunun harici tabi ki sağlık, mutluluk...

Asım Egemen (Haspolat Muhtarı): 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerine girecek 8 tane parti var. Onların söylediklerine, vaat ettiklerine göre 2018 yılı mükemmel bir yıl olacak. Ne diyelim, bekleyip, göreceğiz.

Osman Mısırlısoy (Çamlıbel Muhtarı): Benim fazla bir beklentim yok açıkçası... Ama inşallah iyi düşünelim iyi olsun...

Talip Keskiner (Gayretköy Muhtarı): 2018’den adaletli, yeni bir hükümet bekliyorum. Ayrıca tabi ki, sağlık, mutluluk, barış ve huzur bekliyorum...

Yaşar Demir (Kumyalı Muhtarı): 2018’den en büyük beklentim, başarılı bir hükümetin görevi gelmesi... Bunun yanında bu yeni yılda inşallah pahalılık sonra erer. Ayrıca 2018’in verilen sözlerin tutulduğu bir yıl olmasını diliyorum.

Okan Helvacı (Nergisli Muhtarı): Yeni yıldan en büyük beklentimiz, ciddi bir iktidar ve iyi bir hükümet... Bunun yanında gerçekten muhtarların haklarını savunacak bir hükümetin başa gelmesini diliyorum. Son olarak da en büyük temennim tarım ve çiftçiye hayırlı bir yıl olması.

Mehmet Erdoğdu (Turunçlu Muhtarı): Bölgemizde sorun çok, düzeltecek biri yok. Bu ortamda, bu sistemde yeni yıldan hiçbir beklentim yok. Sistemin değişmesi en büyük beklentim demek isterdim ama bunun da olmayacağını bildiğimden diyemiyorum. ‘ Al gülüm ver gülüm’ toplumu olarak kalmaya devam edildiği sürece de bu sistem değişmeyecek. Çok sağlıksız, duyarsız bir toplum olduk. Herkes kendi bireysel çıkarlarını düşünüyor. Böyle bir ortamda da bir şeylerin değişmesini beklemek hayalperestlik olur. O yüzden 2018’de 2017 gibi olacak!

Ömer Meraklı (Kalavaç Muhtarı): 2018’den beklediğim ciddi, halkını düşünen ve Kıbrıs sorununu sonlandırabilecek bir hükümetin başa gelmesidir. 50 Yıldan fazladır süren müzakere süreci artık ucu açık bir şekilde devam edemez. Yeni gelecek olan hükümetin bu şartı Güney Kıbrıs’a kabul ettirerek masaya oturacak bir hükümet olması gerekir. Ekonomik anlamda da bu yeni yıl da en büyük temennim ‘Türkiye parayı yollarsa yaşarız’ havasından çıkılmasıdır. Üreterek, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olabilmemiz bu yeni yıl da en büyük dileğim. Bir de trafik kazaları... Biz yaşadığımız savaşlarda binlerce kayıp vermiş bir ülkeyiz. Bugün de trafik kazalarında bu kayıpları veriyoruz. Şu an sıranın bize gelmesini bekler bir haldeyiz. Umarım kurulacak olan yeni hükümet trafikle ilgili gerekli önlemleri alır ve bu ölümler sonlanır. Son olarak da eğitim ve sağlık alanında iyileştirmeler olmasını diliyorum.

Hüdaverdi Tutku (Karaoğlanoğlu Muhtarı): 2018’den en büyük beklentim, iyi bir yönetim... Kıbrıs halkının kendi kendisine sahip olacağı bir yönetim, bir devlet... Bunun harici huzur tabi ki ve sağlık mutluluk...