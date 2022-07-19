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İçti, içti araca saldırdı!

Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk Meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.T mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

19 Temmuz 2022 Salı 11:49
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İçti, içti araca saldırdı!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı H.T'nin Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16.07.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Güzelyurtta sakin H.T'nin (E-30) nefesinde 225 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette, Lefkoşa’da sakin Mustafa Şen'e ait EV 447 plakalı Nissan aracı sirkat edip, konu aracın vites kutusunu ve arka tamponunu kasten hasara uğrattığını anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanması talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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