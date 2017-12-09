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İçti içti sokakları birbirine kattı!

Girne’de 134 promil alkollü bir şekilde sokaklarda bağırıp çağırıp rahatsızlık veren ve taşlarla bir evin camlarını kıran Abidin Kılıç, şikâyet üzerine tutuklandı..

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:05
İçti içti sokakları birbirine kattı!
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne sokaklarında sarhoş gezip bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği, yerden topladığı taşları gelişi güzel atarak bir evin camlarını kırdığı öne sürülen Abidin Kılıç, vatandaşların şikâyeti üzerine tutuklandı.

Yapılan kontrolde 134 promil alkollü olduğu belirlenen zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 20 bin TL kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Hücrede ayıldı

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, mahkemede verdiği ifadede zanlı Abidin Kılıç’ın 7 Aralık 2017 tarihinde saat 23.30 sıralarında Girne’de Şiir Sokak üzerinde 134 promil alkol tesiri atlında olan zanlının gelişi güzel bağırıp, “Açın lan kapıları içeri gireceğim” diyerek çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra yerden topladığı taşları civardaki bir apartmana attığını, B,T.isimli şahsın oturduğu dairenin camlarını kırarak bin TL hasar verdiğini kaydetti.

Vatandaşların şikâyeti üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlı için teminat talep etti.

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