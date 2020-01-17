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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 2 Yasa ve Bir Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi iki yasa ve bir yasa  tasarısını oy birliğiyle onayladı.

17 Ocak 2020 Cuma 14:38
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 2 Yasa ve Bir Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı

Meclisten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” ve  “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası”nı görüştü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy birliği ile onayladı.

Komite, daha sonra, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” ve  “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası”nı da görüştü ve her iki yasayı da oybirliği ile onayladı.

Bugün gerçekleşen İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 14:42
Anahtar Kelimeler:
İdariKamu Ve Sağlık İşleri Komitesi
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