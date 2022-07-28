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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 09.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:54
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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısı” ve “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarılarını” görüştü.

Komite ilk olarak “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısı”nı ele alarak,  genel görüşmesine devam etti. Komite ardından “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarılarını madde madde görüşmeye devam etti.

Komite bahse konu yasa tasarıları üzerindeki görüşmelerine devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, ZEYSAN, Ticaret Odası, Ticaret Dairesi, Gıda Mühendisleri Odası, Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Tarım Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, TIP-İŞ, Kamu-Sen, KTAMS, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bio-Der, Eczacılar Birliği, İlaç ve Eczacılık Dairesi ve Kimya Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Filiz Besim ile Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiİdariKamu Ve Sağlık İşleri Komitesi
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