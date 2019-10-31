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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

31 Ekim 2019 Perşembe 19:58
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı,  Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sanayi Sicil Yasa Tasarısı ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi  (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite ilk olarak, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:106/2/2019),  Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:113/2/2019), “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Tasarıları ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi  (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.  Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili olarak çalışmalarını ilerleyen toplantılarda yeniden ele alacak.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Dairesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İstatistik Dairesi, Sanayi Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yetkiler katılıp konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

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