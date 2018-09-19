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İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

 Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.  

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. 

Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek. 

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkiler katıldı. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Salahi Şahiner ile HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. 

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Cumhuriyet Meclisiİdari KamuSağlık İşleri KomitesiGündemKıbrıs
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