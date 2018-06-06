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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı. Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleriyle İlgili Değişiklik Yasa Tasarısı görüşüldü...

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:18
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı.  

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da Halkın Partisi Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komite, Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini yaptı. Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal ve davetliler katıldı.
 

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