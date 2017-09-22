İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, ilgili Yasa Tasarısı’nın, madde madde görüşülmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndan yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.