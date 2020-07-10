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"İdari tatil döneminde böyle bir çalışma yapılması önemli"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (BEAL) ziyaret ederek, öğretmenler tarafından üretilen sabunların tanıtım etkinliğine katıldı.

10 Temmuz 2020 Cuma 11:51
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"İdari tatil döneminde böyle bir çalışma yapılması önemli"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (BEAL) ziyaret ederek, öğretmenler tarafından üretilen sabunların tanıtım etkinliğine katıldı.

Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, duyduğu mutluluk ve gururu ifade etti. Öğretmenlerin bu çalışmasının topluma moral verdiğini anlatan Çavuşoğlu, öğretmenlerin gerektiğinde topluma liderlik edebileceğinin de yeniden kanıtlandığını dile getirdi. 

ÇAVUŞOĞLU: “İDARİ TATİL DÖNEMİNDE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILMASI ÖNEMLİ”
Pandemi sürecinde diğer okullarda üretilen kolonya, siperlik gibi ürünleri de anımsatan Çavuşoğlu, idari tatil döneminde böyle bir çalışma yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. 
Bu çalışmaların, okulların ileride kendi kullanacakları hijyen malzemelerinin üretilmesi konusunda bir işbirliği açısından da önemine işaret eden Çavuşoğlu, tüm kadroya özverili çalışmaları için teşekkür etti. 

KARAKAYA: “ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK”
BEAL Müdürü Sibel Karakaya da konuşmasına, Milli Eğitim Bakanlığına, okullara gerekli hijyen malzemelerini sağladıkları için teşekkür ederek başladı.
“Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik” diyen Karakaya, bu çerçevede 100 adet sabun ürettiklerini anlattı.
BEAL Kimya Bölümü Zümre Başkanı Arsen Pampuroğlu da covid-19 virüsünün zar yapısının yağdan oluştuğunu, bu nedenle virüsü yok etmede sabunun etkili olduğunu anlattı.
Sabun üretiminde amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğunu dile getiren Pampuroğlu, halkı elini sık sık yıkamaya davet etti.

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Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım ÇavuşoğluBülent Ecevit Anadolu Lisesi
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